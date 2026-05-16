Sociedad

Vietnam inicia cinco procesos penales por violación de derechos de autor

El Ministerio de Seguridad Pública inicia investigaciones bajo el artículo 225 del Código Penal contra directivos de firmas de entretenimiento y comunicación.

Nguyen Hai Binh, director general de BH Media, y Vo Van Nam, director de Lululola Entertainment Co., Ltd. (Foto: VNA)
Nguyen Hai Binh, director general de BH Media, y Vo Van Nam, director de Lululola Entertainment Co., Ltd. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó sobre la apertura de cinco procesos penales por presuntas violaciones de derechos de autor y derechos conexos en varias empresas y entidades del sector de la comunicación y el entretenimiento.

Las investigaciones fueron iniciadas por la Agencia de Investigación Policial del Ministerio, en cumplimiento del Despacho Oficial No. 38/CD-TTg emitido el pasado 5 de mayo por el Primer Ministro, que ordena reforzar las acciones de prevención, detección y sanción contra las infracciones a la propiedad intelectual.

Tras el proceso de verificación y recopilación de pruebas, las autoridades decidieron procesar cinco casos conforme al artículo 225 del Código Penal vietnamita.

Entre los acusados figura Nguyen Hai Binh, director general de BH Media, empresa donde se produjo uno de los casos investigados. También fue procesado Vo Van Nam, director de Lululola Entertainment Co., Ltd.

En el caso relacionado con el grupo 1900 Group, las autoridades procesaron a Nguyen Minh Duc, propietario del negocio Doi Mat Troi, y a Ngo Thanh Tung, propietario de Thong Zeo.

Asimismo, Vo Hoang Viet y Nguyen Trung Truong Huy, director de May Sai Gon, fueron encausados en otra de las investigaciones abiertas por las autoridades.

Otro de los casos involucra a Diep Van Lap, propietario del Centro Giong Ca De Doi, también procesado por presuntas infracciones vinculadas a derechos de autor y derechos conexos.

Luego de recibir la aprobación de la Fiscalía Popular Suprema, la Agencia de Investigación Policial ejecutó las órdenes y decisiones procesales de acuerdo con la legislación vigente.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de los acusados y de otros individuos relacionados, además de avanzar en la recuperación de activos vinculados a los casos.

​Paralelamente, las autoridades reforzarán las acciones de control y combate contra las violaciones de propiedad intelectual, derechos de autor y derechos conexos en todo el país.

El Departamento de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando instó a las organizaciones e individuos implicados en este tipo de infracciones a cesar voluntariamente las actividades ilegales, reparar los daños ocasionados y colaborar con las autoridades para acogerse a las políticas de clemencia contempladas por la ley./.

VNA
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