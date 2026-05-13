Vietnam refuerza capacidad aduanera para combatir el narcotráfico transfronterizo

Hanoi (VNA)- La Dirección General de Aduanas de Vietnam, en colaboración con el Programa Mundial de Interdicción Rápida de Sustancias Peligrosas (GRIDS) de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, celebró hoy una ceremonia de entrega de equipos al Centro de Identificación de Objetivos Antidrogas (NTC) e inauguró oficialmente la nueva oficina en Hanoi.



Fundado en noviembre de 2025, el NTC está integrado por seis funcionarios del Subdepartamento de Investigación Anticontrabando, especializados en vigilancia, recopilación de inteligencia y análisis de información. El centro tiene la misión de reforzar la capacidad aduanera en evaluación de riesgos e identificación de delitos relacionados con drogas, ayudando a las autoridades a detectar y prevenir de forma temprana el tráfico ilícito transfronterizo de narcóticos y otras sustancias peligrosas.



En el marco del programa GRIDS, el modelo NTC apoya a las fuerzas del orden en la lucha contra el comercio ilegal de narcóticos, nuevas sustancias psicoactivas y productos químicos peligrosos. La red opera actualmente en la sede de la JIFE en Vienna y en el Departamento de Aduanas de Laos mediante apoyo técnico y acceso a sistemas de inteligencia de fuentes abiertas.



Según la aduana vietnamita, la participación en esta iniciativa representa un paso concreto en la implementación de la estrategia nacional antidrogas hasta 2030, en un contexto en el que los delitos relacionados con drogas son cada vez más sofisticados y transnacionales, aprovechando rutas de transporte internacional, comercio electrónico y servicios de mensajería urgente.

En el acto (Fuente: cand.com.vn)

En el acto, el programa GRIDS entregó al NTC equipos valorados en cerca de 20.000 dólares, financiados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos. El paquete incluye computadoras portátiles, tabletas, estaciones de trabajo y sistemas de monitoreo de pantalla gigante para apoyar actividades de inteligencia en línea y operaciones especializadas.



Funcionarios señalaron que los equipos y la asistencia técnica contribuirán a establecer un entorno de trabajo profesional y especializado para el NTC. Se espera que el centro desarrolle valiosos recursos de datos para apoyar las operaciones de control de drogas y precursores químicos del sector aduanero.



La instalación también respaldará actividades de capacitación e intercambios profesionales entre las Aduanas de Vietnam, la JIFE y las agencias de aplicación de la ley.



Tras la ceremonia de entrega, representantes vietnamitas y organismos relacionados inauguraron la oficina del NTC e inspeccionaron el nuevo sistema de equipos instalado.

Los delegados expresaron su confianza en que las operaciones del centro fortalecerán el análisis de inteligencia, la capacidad de identificación de objetivos, el intercambio de información y la cooperación internacional en la lucha de Vietnam contra el narcotráfico./.