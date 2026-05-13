Vietnam y Singapur fortalecen cooperación sindical

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Las autoridades de la Federación de Trabajadores de Ciudad Ho Chi Minh (FTHCM) y representantes de una delegación del Congreso Nacional de Sindicatos de Trabajadores (NTUC) intercambiaron hoy experiencias sobre cómo mejorar la calidad de los recursos humanos, aumentar la productividad laboral sostenible y promover la aplicación de la tecnología en las actividades sindicales.



Al intervenir en la reunión, Pham Trong Nhan, vicepresidente de la FTHCM, destacó la importancia del viaje de representantes singapurenses que se efectúa cuando la asociación estratégica integral entre los dos países sigue desarrollándose de manera fructífera.



Se espera que, a través de esta sesión de trabajo, ambas partes compartan más información e intercambien experiencias en actividades sindicales para adquirir una mayor experiencia práctica en la organización del movimiento de trabajadores y empleados, expresó.



Por su parte, Patrick Tay, asistente del secretario general de la NTUC, comentó que entre las economías del Sudeste Asiático, Vietnam está experimentando cambios muy rápidos, y los trabajadores deben aprender constantemente, actualizar sus habilidades y adaptarse a nuevos puestos de trabajo.



Se trata de un momento importante en el que las organizaciones sindicales desempeñan un papel crucial, reiteró.



Ninguna organización puede resolver por sí sola los problemas laborales y de empleo sin la coordinación entre los sindicatos, las empresas, el Gobierno y el mundo académico, compartió.



Hay mucho que aprender de la FTHCM, en particular sobre cómo conectar con los trabajadores y apoyarlos en su adaptación a los cambios económicos, enfatizó.



En la ocasión, los participantes debatieron sobre la promoción de la aplicación de la tecnología en las actividades sindicales, incluidos los modelos de asistentes virtuales con inteligencia artificial (IA), para modernizar los métodos de apoyo a las empresas y a los trabajadores.



La aplicación de la IA ayuda a los trabajadores a acceder a la información, las políticas y el apoyo necesarios de forma más rápida y cómoda, sustituyendo las formas tradicionales de asistencia, consideraron.



Ambas partes también analizaron soluciones para conectar a los jóvenes trabajadores y mejorar las habilidades de adaptabilidad de los estudiantes vietnamitas en Singapur ante los cambios en el mercado laboral internacional.



Además, se comprometieron a seguir manteniendo vínculos, promoviendo el intercambio de experiencias y ampliando la cooperación para construir una fuerza laboral moderna, adaptable y sostenible en el futuro./.

VNA