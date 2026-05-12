Vietnam crea Comité Directivo Central para Programa de Objetivos Nacionales 2026-2030

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, firmó la Decisión N.º 822/QD-TTg, de fecha 11 de mayo de 2026, mediante la cual se establece el Comité Directivo Central para el Programa de Objetivos Nacionales sobre la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico en regiones montañosas y habitadas por minorías étnicas para el período 2026-2030.

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De acuerdo con la decisión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung asumirá la jefatura del Comité Directivo. Los cargos de subjefe recaen en el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, quien ejercerá como subjefe permanente, y en el ministro de Asuntos Étnicos y Religiosos, Nguyen Dinh Khang.

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El Comité Directivo Central tendrá la misión de asistir al Primer Ministro en la dirección, coordinación y resolución de cuestiones relevantes e intersectoriales durante la implementación del programa. Asimismo, será responsable de investigar, asesorar y proponer soluciones, reforzar la coordinación entre ministerios, sectores y autoridades locales, y supervisar la evaluación periódica de los resultados de ejecución.

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El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente actuará como organismo permanente del Comité. En este marco, se encargará de consolidar la Oficina de Coordinación Nacional mediante la fusión de la Oficina Central de Coordinación para Nuevas Zonas Rurales y la Oficina Nacional de Reducción de la Pobreza, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión y la coordinación del programa, sin incrementar la estructura administrativa ni el personal.

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Por su parte, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos reorganizará una unidad especializada basada en la Oficina Nacional de Asuntos Étnicos y Zonas Montañosas, encargada de dar seguimiento, dirección y ejecución a las políticas de desarrollo socioeconómico en zonas de minorías étnicas y regiones montañosas, evitando duplicidades de funciones.

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A nivel local, los presidentes de los Comités Populares provinciales serán responsables de establecer los Comités Directivos correspondientes al programa en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, deberán consolidar un órgano permanente adscrito al Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente para apoyar las labores de asesoramiento y ejecución, garantizando eficacia operativa sin aumentar la estructura organizativa ni la plantilla de personal./.