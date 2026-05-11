Jóvenes vietnamitas en Europa fortalecen su red de estudiantes

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París (VNA) – La Unión de Asociaciones de Estudiantes Vietnamitas en Europa (VYSEF en inglés) celebró con éxito en París su segundo Congreso para el mandato 2026-2031, en un formato híbrido que reunió de manera presencial y virtual a unos 80 representantes de asociaciones vietnamitas de jóvenes y estudiantes procedentes de numerosos países europeos.

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Organizado en el Centro Cultural de Vietnam en Francia, el evento marcó una nueva etapa en el desarrollo de la VYSEF, tras un primer mandato centrado en la consolidación de sus estructuras y la ampliación de su red en toda Europa.

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Al término de los trabajos, realizados en un espíritu democrático y responsable, el congreso aprobó todo su programa, incluida la elección de los nuevos órganos directivos.

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El Comité Ejecutivo del segundo mandato cuenta ahora con 43 miembros. Nguyen Phan Bao Thuy fue elegido presidente de la VYSEF para el período 2026-2031.

Asimismo, se creó un Consejo Consultivo con el fin de reforzar la orientación estratégica de la organización. Nguyen Thi Dieu Linh, expresidenta del primer mandato, fue nombrada presidenta honoraria de la VYSEF.

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El congreso también estuvo marcado por la ampliación de la red de la organización a escala europea. Nuevas asociaciones se incorporaron a la federación, elevando a 14 el número total de organizaciones afiliadas en varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, República Checa, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Italia, Polonia, España, Rumanía, Irlanda, Austria, Finlandia y el Reino Unido.

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Durante el mandato 2021-2026, la VYSEF multiplicó las iniciativas destinadas a fortalecer los intercambios entre los jóvenes vietnamitas en Europa. Foros de jóvenes intelectuales, conferencias temáticas y encuentros de orientación profesional favorecieron el intercambio de conocimientos y el desarrollo de competencias entre los estudiantes. Paralelamente, actividades culturales y comunitarias, como el Festival de Jóvenes y Estudiantes Vietnamitas en Europa, intercambios culturales y programas solidarios a favor de Vietnam, contribuyeron a preservar la identidad cultural vietnamita dentro de la joven diáspora.

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Para el nuevo mandato, la VYSEF prevé continuar su desarrollo sobre bases más profesionales y sostenibles. La organización planea acelerar su transformación digital, mejorar la coordinación de sus actividades y fortalecer los vínculos entre los jóvenes intelectuales vietnamitas en Europa, así como la cooperación internacional.

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También aspira a crear un ecosistema de apoyo más integral para los estudiantes vietnamitas en el extranjero, que abarque los estudios, la vida cotidiana y las perspectivas profesionales.

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Dieu Linh subrayó que la creación de la VYSEF tenía como objetivo reforzar los lazos de solidaridad y apoyo entre los jóvenes vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Europa.

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Expresó además su esperanza de que la nueva dirección impulse más iniciativas concretas en beneficio de los jóvenes vietnamitas y de toda la comunidad vietnamita en Europa.

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En particular, propuso la creación de un portal de información multilingüe dirigido a los vietnamitas en Europa, con el fin de proporcionar información práctica, jurídica y cultural, al tiempo que contribuya a promover la cultura vietnamita en el continente.

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También insistió en la importancia de fortalecer los vínculos con la segunda y tercera generación de vietnamitas establecidos en Europa, para preservar la identidad vietnamita y fomentar su contribución al desarrollo de la comunidad de connacionales.

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Por su parte, Bao Thuy afirmó que el Comité Ejecutivo del segundo mandato trabajará para preservar los logros alcanzados y, al mismo tiempo, potenciar las capacidades de las asociaciones miembros.

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También puso énfasis en la organización de actividades de alcance europeo y en la implementación de programas orientados hacia Vietnam, con la ambición de reforzar el papel de los jóvenes intelectuales vietnamitas en Europa al servicio del desarrollo de su país de origen./.

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