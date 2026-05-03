Cultura-Deporte

Estudiantes vietnamitas difunden cultura en Singapur por 51º aniversario de la reunificación

La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Singapur organiza el VNYA Concert 2026, un evento cultural que celebra la identidad vietnamita y apoya causas sociales.

Estudiantes vietnamitas interpretan una danza en el programa artístico del Concierto VNYA 2026. Foto: VNA.
Estudiantes vietnamitas interpretan una danza en el programa artístico del Concierto VNYA 2026. Foto: VNA.

Singapur (VNA)- La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Singapur (VNYA) organizó el programa artístico VNYA Concert 2026, creando un espacio cultural cargado de emoción y fortaleciendo los lazos de la comunidad vietnamita en el país.

El evento, efectuado el 2 de mayo con motivo del 51º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional, así como del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), reunió a más de 250 asistentes, entre estudiantes, trabajadores vietnamitas y amigos internacionales, con la presencia del embajador de Vietnam y diversas organizaciones estudiantiles.

El programa “The Rhythm of VietNam” (El ritmo de Vietnam) fue concebido como un viaje emocional que combinó actuaciones modernas y tradicionales, reflejando una imagen cercana y rica en identidad cultural de Vietnam.

Según Tran Phuc An Nhi, representante del comité organizador, el concepto de “ritmo” no solo representa la música, sino también el pulso de la vida, la conexión y el orgullo de los jóvenes vietnamitas que viven en el extranjero.

La actividad contó con la participación de artistas invitados como la cantante Vu Thanh Van y Trang, junto con numerosas presentaciones a cargo de estudiantes vietnamitas e internacionales, creando un espacio de intercambio cultural diverso.

Además de su valor artístico, el evento transmitió un mensaje humanitario. La totalidad de los ingresos por venta de entradas y donaciones se destinará a apoyar a niños en situación vulnerable en el Centro de Protección de Niños Huérfanos y con Discapacidad Thi Nghe, en Ciudad Ho Chi Minh, así como a actividades de voluntariado.

VNYA Concert 2026 es fruto de la colaboración entre la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Singapur, comunidades estudiantiles y socios. El éxito del programa contribuye a fortalecer la cohesión de la comunidad, promover la cultura vietnamita y fomentar las relaciones entre Vietnam y Singapur./.

VNA
#Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Singapur #VNYA Concert 2026
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Resolución 80

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