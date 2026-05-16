Cultura-Deporte

Vietnam garantiza un mínimo del 2% del presupuesto para cultura

Vietnam fija por primera vez un gasto mínimo del 2% del presupuesto estatal para cultura, con el objetivo de impulsar el patrimonio, las industrias culturales y el desarrollo sostenible.

La provincia de Quang Ngai incorpora la cultura de los Gongs y la danza Xoang en las escuelas. (Fuente: VNA)
La provincia de Quang Ngai incorpora la cultura de los Gongs y la danza Xoang en las escuelas. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura vietnamita marca un giro significativo en la política de inversión cultural al establecer, por primera vez, que al menos el 2% del gasto total anual del presupuesto estatal se destine a este sector.

La medida es considerada una decisión estratégica orientada a convertir la cultura en uno de los motores del desarrollo sostenible del país.

De acuerdo con la Resolución 80, aunque en los últimos años han aumentado los recursos destinados a la cultura, la inversión continúa siendo limitada y dispersa, con una fuerte dependencia del presupuesto estatal. Asimismo, los mecanismos y políticas vigentes aún no han logrado aprovechar plenamente el potencial creativo de intelectuales, artistas y demás actores culturales. En el contexto de una nueva etapa de desarrollo nacional, el documento plantea la necesidad de aplicar soluciones estratégicas que impulsen un crecimiento cultural acorde con el avance económico.

La resolución destaca que invertir en cultura significa invertir en el futuro de la nación y define al Estado como el actor encargado de orientar la movilización de recursos sociales. La decisión de reservar un mínimo del 2% del presupuesto para este ámbito refleja un compromiso financiero concreto, al pasar de una política de estímulo a la inversión a una garantía vinculante de recursos.

Los fondos se destinarán prioritariamente a la cultura de base, la preservación del patrimonio, las industrias culturales, la innovación y la transformación digital. Además, la resolución fija el objetivo de perfeccionar infraestructuras culturales de alcance nacional, incluidos museos, teatros y centros artísticos, así como mejorar la eficacia de los sistemas culturales y deportivos comunitarios.

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La delegación de artesanos y artistas de la etnia Thai de la provincia de Lao Cai interpreta danzas tradicionales. (Fuente: VNA)

Durante el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, se aprobó también una resolución sobre el desarrollo cultural de Vietnam, en la que reafirma que el Estado garantizará un gasto mínimo equivalente al 2% del presupuesto anual para la cultura, con aumentos graduales en función de las necesidades de desarrollo.

Según la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, esta resolución contribuye a institucionalizar orientaciones innovadoras relacionadas con los mecanismos y políticas culturales, el desarrollo de recursos humanos y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en el sector.

No obstante, diversas opiniones consideran que el impacto del 2% dependerá de una distribución adecuada de los recursos y de la existencia de mecanismos transparentes de supervisión.

El diputado de la provincia de Ninh Binh, Tran Van Khai, subrayó la necesidad de definir claramente la proporción destinada a cultura de base, preservación patrimonial, transformación digital y formación de recursos humanos, con el fin de evitar inversiones dispersas e ineficientes.

Por su parte, el profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, miembro permanente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, propuso priorizar tres pilares de inversión: el desarrollo de recursos humanos creativos; la construcción de infraestructura cultural y la digitalización del patrimonio; y el apoyo a programas de gran impacto, como la preservación patrimonial, el desarrollo de industrias culturales y la promoción de la marca nacional.

A juicio de Son, la eficacia de la inversión cultural no debe medirse únicamente por la cantidad de obras construidas o el nivel de desembolso presupuestario, sino también por su capacidad de elevar la vida espiritual de la población, proteger el patrimonio, desarrollar el mercado cultural y fortalecer el poder blando nacional. En ese sentido, consideró que el 2% del presupuesto destinado a la cultura debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo sostenible de Vietnam./.

VNA
#Cultura #Vietnam #Resolución 80-NQ/TW
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Resolución 80

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