Cultura-Deporte

Hanoi suma dos nuevas aldeas artesanales a la red de Ciudades Mundiales de la Artesanía

Hanoi incorpora las aldeas artesanales de Chuyen My y Son Dong a la red de Ciudades Mundiales de la Artesanía.

Acto de inauguración del evento (Foto: VNA)
Acto de inauguración del evento (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Hanoi dio oficialmente la bienvenida a las aldeas artesanales de incrustaciones de nácar y lacado de Chuyen My, así como de esculturas lacadas de Son Dong, a la red de Ciudades Mundiales de la Artesanía, durante una ceremonia celebrada en la Ciudadela Imperial de Thang Long la noche del 8 de mayo.

El evento, organizado por el Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, estuvo acompañado de exposiciones, demostraciones y actividades de elaboración en vivo para mostrar las artesanías tradicionales del 8 al 10 de mayo en este sitio patrimonial.

Al intervenir en la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Xuan Luu, destacó que cada aldea artesanal funciona como un “museo viviente”, preservando los conocimientos populares, la maestría artesanal y el espíritu creativo del pueblo vietnamita.

Según afirmó, el reconocimiento de las aldeas artesanales de Chuyen My y Son Dong como miembros de la red de Ciudades Mundiales de la Artesanía representa un reconocimiento internacional del valor cultural, las técnicas artesanales, la creatividad y la vitalidad sostenible de las aldeas tradicionales de Vietnam.

Asimismo, señaló que esta distinción abre oportunidades para promover la imagen de Vietnam, su pueblo y su cultura ante la comunidad internacional, al tiempo que impulsa el intercambio cultural, el desarrollo del turismo en las aldeas artesanales, la expansión de los mercados de exportación y el fortalecimiento del valor de marca global de las artesanías de Hanoi.

Luu subrayó que Hanoi mantiene su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, preservar y promover los oficios tradicionales, apoyar la innovación y el diseño, desarrollar marcas, formar recursos humanos y mejorar la competitividad de los productos artesanales de la capital.

Al felicitar el acontecimiento, Darlie Oommen Koshy, vicepresidente del Consejo Mundial de Artesanía AISBL, afirmó que las aldeas artesanales de Chuyen My y Son Dong han demostrado que la artesanía no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue siendo una parte activa de la vida contemporánea, continuando con la generación de medios de vida y el impulso del crecimiento económico.

Por ello, enfatizó que la artesanía debe ser reconocida como un componente esencial de la economía creativa global.

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Los delegados visitan el espacio de exposición de artesanías en el evento. (Foto: VNA)

Con motivo de este acontecimiento, una delegación del consejo visitará aldeas artesanales, sitios históricos y lugares de patrimonio cultural de Hanoi para intercambiar experiencias en el desarrollo de la artesanía, además de organizar actividades de conexión comercial y promoción del comercio.

Actualmente, Hanoi cuenta con 337 aldeas artesanales tradicionales oficialmente reconocidas. La ciudad ha trabajado en la promoción del patrimonio de estas aldeas en vínculo con el desarrollo turístico, la agricultura ecológica y el crecimiento económico rural sostenible.

En 2024, la aldea cerámica de Bat Trang y la aldea de seda de Van Phuc fueron incorporadas a la misma red. Con la incorporación de Chuyen My y Son Dong, Hanoi cuenta ahora con cuatro aldeas artesanales reconocidas por las Ciudades Mundiales de la Artesanía, lo que convierte a Vietnam en el segundo país con mayor número de miembros reconocidos en el mundo, después de Irán.

El Consejo Mundial de Artesanía, fundado en 1964 y con sede en Kuwait, es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a preservar y promover las artesanías tradicionales en todo el mundo. Durante las últimas seis décadas, ha reconocido 83 aldeas artesanales mundiales en 34 países. Hanoi es la primera localidad de Vietnam en recibir este reconocimiento./.

VNA
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Resolución 80

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