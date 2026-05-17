Cultura-Deporte

Efectuarán diversas actividades de experiencia en Da Lat por Festival de Vesak 2026

La Iglesia Budista de Vietnam anunció que el Festival de Vesak 2026 se celebrará en la ciudad de Da Lat, provincia central de Lam Dong, con una programación de 15 actividades reunidas en el “Viaje de experiencias”, que combinará ceremonias espirituales con cultura, arte y actividades comunitarias.

Una de las actividades en el Festival de Vesak 2025. (Fuente: VNA)
Una de las actividades en el Festival de Vesak 2025. (Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA)- La Iglesia Budista de Vietnam anunció que el Festival de Vesak 2026 se celebrará en la ciudad de Da Lat, provincia central de Lam Dong, con una programación de 15 actividades reunidas en el “Viaje de experiencias”, que combinará ceremonias espirituales con cultura, arte y actividades comunitarias.

Las principales actividades tendrán lugar del 23 al 25 de mayo, aunque la programación se extenderá hasta el 1 de junio y se espera una amplia participación de monjes, fieles budistas y turistas.

Entre las propuestas más destacadas figuran la exposición artística “El camino hacia la iluminación” en medio del bosque de pinos; un espacio de gastronomía vegetariana y cultura budista en la Plaza Lam Vien; además de actividades de caligrafía y concursos de pintura.

El 23 de mayo se celebrará la ceremonia inaugural y el programa “Iluminando siete flores de loto”, inspirado en el símbolo del nacimiento de Buda.

El día 24 tendrá lugar la ceremonia principal, con sesiones matutinas de meditación, la procesión de Buda desde el templo Linh Quang hasta la zona del lago Xuan Huong y el tradicional ritual Moc Duc. Ese mismo día también se desarrollarán actividades sociales, como la entrega de becas y apoyo a viviendas solidarias.

Uno de los momentos culturales más esperados será la noche artística budista sobre un escenario acuático junto al lago Xuan Huong, prevista para la noche del 24 de mayo.

Además, iniciativas solidarias como el “Mercado de cero dong”, visitas a familias beneficiarias de políticas sociales y campañas de plantación de árboles contribuirán a difundir valores de compasión y desarrollo sostenible.

La programación concluirá con dos desfiles de carrozas florales las noches del 30 y 31 de mayo, en los que cerca de 50 vehículos recorrerán las principales calles del centro de la ciudad, creando un ambiente festivo y colorido para la conocida “ciudad de las mil flores”.

El Vesak es uno de los acontecimientos culturales y espirituales más importantes del budismo, que conmemora el nacimiento de Buda Shakyamuni y ha sido reconocido por la Naciones Unidas como una celebración cultural y religiosa por la paz. /.

VNA
#Festival de Vesak 2026 #Da Lat #Vietnam
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