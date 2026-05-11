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Vietnam brilla en el festival global de cultura de Seongnam

El pabellón vietnamita en el 15.º Festival de Armonía Global, organizado por la administración de la ciudad de Seongnam de Corea del Sur, atrajo a un gran número de visitantes con actividades que mostraron la cultura, la gastronomía y las imágenes del país y del pueblo vietnamita.

Song Mun Yeong, directora del centro de apoyo a familias multiculturales de Seongnam, y la ministra consejera Nguyen Thi Thai Binh, junto con novias y estudiantes vietnamitas en Seongnam. (Foto: VNA)
Song Mun Yeong, directora del centro de apoyo a familias multiculturales de Seongnam, y la ministra consejera Nguyen Thi Thai Binh, junto con novias y estudiantes vietnamitas en Seongnam. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) – El pabellón vietnamita en el 15.º Festival de Armonía Global, organizado por la administración de la ciudad de Seongnam de Corea del Sur, atrajo a un gran número de visitantes con actividades que mostraron la cultura, la gastronomía y las imágenes del país y del pueblo vietnamita.


Organizado por las asociaciones de novias vietnamitas y estudiantes vietnamitas en Seongnam, el stand presentó actuaciones artísticas tradicionales, productos culturales distintivos y una variedad de platos que reflejan la rica identidad cultural de Vietnam.

En representación de la Embajada de Vietnam en la ceremonia de apertura del festival el 10 de mayo, la ministra consejera Nguyen Thi Thai Binh elogió a las autoridades de la ciudad de Seongnam y a los organizadores por mantener este significativo evento durante los últimos 15 años.

Señaló que el festival no solo sirve como una plataforma de intercambio cultural, sino también como un espacio que conecta a las personas a través de la música, la gastronomía, los trajes tradicionales y las historias culturales únicas de cada nación.

Thai Binh afirmó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur continúa desarrollándose positivamente, con los intercambios culturales y entre pueblos actuando como un importante puente que une a ambas naciones.

Destacó que la comunidad vietnamita en este país ya supera las 350.000 personas y está cada vez más integrada, contribuyendo de manera práctica al desarrollo del país anfitrión y a la cooperación bilateral.

La 15.ª edición contó con un desfile de banderas representando a 28 países, además de 38 puestos de exhibición, experiencias y gastronomía instalados en la plaza del Ayuntamiento.

El festival es considerado un prestigioso evento cultural anual en Corea del Sur, atrayendo la participación de numerosas agencias representativas extranjeras y contribuyendo al intercambio cultural, al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades internacionales y a la solidaridad entre las naciones.

Al margen del festival, durante una reunión por separado con Song Mun Yeong, directora del centro de apoyo a familias multiculturales de Seongnam, Thai Binh expresó su esperanza de que las autoridades locales continúen apoyando a la comunidad vietnamita en la ciudad, especialmente a las novias vietnamitas en familias multiculturales, para ayudarlas a estabilizar sus vidas e integrarse de manera más efectiva en la sociedad local./.

VNA
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