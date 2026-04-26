Can Tho apuesta por ampliar la cooperación con empresas surcoreanas

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho reafirmó su interés en profundizar la cooperación con empresas surcoreanas durante un encuentro entre el vicepresidente del Comité Popular municipal, Vuong Quoc Nam, y una delegación de la Asociación de Empresarios e Inversión Vietnam–Corea (VKBIA), encabezada por su presidente, Tran Hai Linh.

​La reunión, celebrada el 25 de abril, permitió evaluar los resultados de la colaboración reciente y trazar nuevas líneas de acción para impulsar la promoción de inversiones, el comercio y la formación de recursos humanos en la próxima etapa.

​El diálogo se desarrolló en un contexto favorable, marcado por el sólido avance de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur, así como por la reciente ampliación del espacio administrativo de Can Tho, que abre nuevas perspectivas de desarrollo y cooperación.

​En su intervención, Tran Hai Linh destacó que, desde su creación en 2019, VKBIA ha logrado articular una red que integra no solo a empresas vietnamitas en Corea del Sur, sino también a conglomerados surcoreanos, fondos internacionales y especialistas de alto nivel. Entre los hitos más relevantes subrayó la apertura del primer vuelo directo entre Incheon y Can Tho, un paso clave para dinamizar el comercio y el turismo bilateral.

​Pese a las interrupciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, la asociación ha mantenido su papel como puente efectivo entre ambas partes, en coordinación con el Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Ferias de Can Tho, mediante actividades de conexión empresarial y promoción de productos del Delta del Mekong en ferias internacionales en Corea del Sur.

El dirigente señaló además que VKBIA está en condiciones de acompañar a Can Tho en la formación de recursos humanos de alta calidad, apoyándose en una red de cerca de mil expertos y académicos vietnamitas en Corea del Sur. Consideró este ámbito como un factor clave para atraer inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial, transformación digital y energías verdes y renovables. Asimismo, propuso renovar el memorando de entendimiento y avanzar hacia acuerdos de mayor alcance con las autoridades locales.

​Por su parte, Vuong Quoc Nam valoró el papel de VKBIA como “puente” entre la ciudad y sus socios surcoreanos, y reiteró que Corea del Sur figura entre los socios prioritarios de Can Tho. En ese sentido, reafirmó el compromiso de las autoridades de facilitar al máximo las condiciones para que las empresas surcoreanas exploren e inviertan en la localidad.

​El vicepresidente informó que, tras la reorganización administrativa, Can Tho integra actualmente los territorios de las antiguas localidades de Can Tho, Soc Trang y Hau Giang, con una población superior a 4,2 millones de habitantes. Este cambio, señaló, constituye un punto de inflexión que posiciona a la ciudad como motor de crecimiento del Delta del Mekong, con ventajas geoeconómicas destacadas, como su acceso a importantes desembocaduras fluviales y una línea costera de 72 kilómetros.

​El nuevo espacio de desarrollo aporta ventajas competitivas en agricultura de alta calidad y logística. Destacan, en este sentido, las exportaciones de camarón, con un valor aproximado de 1.300 millones de dólares anuales -equivalentes al 25 % del total nacional-, así como la producción de arroz de alta calidad, incluido el ST25, y extensas áreas de cultivo.

​Asimismo, el proyecto del puerto de aguas profundas de Tran De, concebido como una infraestructura estratégica para toda la región, abre importantes oportunidades para los inversores surcoreanos en los sectores portuario y logístico.

​En paralelo, Can Tho avanza en su objetivo de consolidarse como centro regional de salud y educación, con especial énfasis en la formación de recursos humanos para parques industriales y zonas de alta tecnología. Las autoridades destacaron también los resultados positivos de proyectos respaldados por Corea del Sur a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), como el vivero de tecnología industrial y los programas de mecanización agrícola.

​En el ámbito turístico, la ciudad dispone ahora de una oferta más diversa tras la ampliación territorial, que combina el turismo fluvial tradicional con valores culturales, espirituales y gastronómicos de las comunidades Kinh, Hoa y Khmer. En este contexto, Can Tho aspira a colaborar con VKBIA para restablecer rutas aéreas directas y desarrollar nuevos circuitos que atraigan tanto a visitantes como a inversores surcoreanos.

​Vuong Quoc Nam coincidió con las propuestas planteadas por VKBIA y encargó a las entidades competentes revisar y preparar la firma de un nuevo memorando de entendimiento acorde con la situación actual.

​Las autoridades locales confían en que, gracias a la amplia red de conexiones de VKBIA, los contenidos abordados se traduzcan pronto en proyectos concretos, contribuyendo al desarrollo sostenible de Can Tho, al tiempo que reiteraron su compromiso de acompañar y facilitar la actividad de las empresas surcoreanas a largo plazo./.