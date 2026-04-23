Vietnam reduce nuevamente los precios de combustibles

Hanoi,(VNA) – Los precios de los combustibles en Vietnam registraron una nueva reducción a partir de las 15:00 horas de hoy, tras una decisión conjunta de los Ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas.



En concreto, el precio del biocombustible E5RON92 se fijó en un máximo de 21.834 VND (un dólar equivale a 26 mil 372 VND) por litro, lo que representa una disminución de 100 VND, manteniéndose 1.046 VND por debajo del RON95-III. Por su parte, el precio del RON95-III se estableció en no más de 22.880 VND por litro, tras una baja de 162 VND.



En tanto, el diésel 0,05S se redujo significativamente en 1.159 VND, hasta un máximo de 26.697 VND por litro, mientras que el fueloil 180CST 3,5S se situó en 18.811 VND por kilogramo, con una caída de 820 VND.



En este ajuste, las dos carteras decidieron aportar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles 400 VND por litro de diésel y 400 VND por kilogramo de fueloil, sin realizar retiros del fondo para ningún tipo de combustible.



El Ministerio de Industria y Comercio informó que continuará coordinando con las agencias competentes para supervisar el cumplimiento de las empresas distribuidoras, con el fin de garantizar el suministro adecuado en el mercado interno, y advirtió que se aplicarán sanciones estrictas ante cualquier infracción.



En un contexto de fuertes fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, los precios de los combustibles en Vietnam se mantienen por debajo de los registrados en países vecinos como Tailandia, Camboya, Laos y China, añadió la cartera./.

VNA