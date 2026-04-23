Empresas vietnamitas avanzan en su integración en cadenas de suministro globales

Berlín (VNA) – Una delegación de cerca de 20 empresas vietnamitas de ingeniería mecánica, fabricación de moldes, automatización e industrias de apoyo está presentando sus productos y capacidades en la feria Hannover Messe 2026, que se celebra del 20 al 24 de abril en Hannover, capital del estado de Baja Sajonia, Alemania.



En un contexto de transformación de las cadenas de suministro globales y de los esfuerzos de las empresas alemanas por mitigar riesgos, la cooperación con nuevos mercados ha cobrado mayor relevancia.



Peter Eisenschmidt, director senior de Asuntos Internacionales de Hannoverimpuls —la agencia de promoción comercial y de inversiones de la ciudad—, señaló que los cambios económicos globales están impulsando a las empresas a buscar mercados alternativos. En este sentido, Vietnam y el Sudeste Asiático emergen como destinos clave para la industria alemana.



Por su parte, Truong Thi Chi Binh, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Industrias de Apoyo de Vietnam (VASI), destacó el creciente interés de Alemania en el sector manufacturero vietnamita, calificando a Vietnam como una “estrella emergente” en la industria global.



Añadió que, mientras hace una década la Hannover Messe se centraba principalmente en equipos de producción y automatización, la edición de 2026 refleja una clara transición hacia la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de automatización basados en datos.



Ante la escasez de mano de obra cualificada, las empresas industriales vietnamitas están acelerando la automatización y adoptando soluciones de visión basadas en IA para reducir la dependencia del trabajo manual. Este cambio está impulsando una mayor adopción de tecnologías avanzadas y sistemas de datos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero.



Empresas como CT Group presentan en Hannover Messe soluciones de automatización industrial y componentes para las industrias automotriz, de motocicletas y de electrodomésticos. Su presidente, Luong Duc Thu, expresó confianza en las capacidades tecnológicas de la firma, destacando su experiencia en la implementación de proyectos industriales altamente automatizados en Vietnam. Señaló además el fuerte interés de socios europeos, especialmente al conocer el origen vietnamita de los productos.



No obstante, Duc Thu reconoció que uno de los principales desafíos para las industrias de apoyo de Vietnam es lograr una mayor integración en las cadenas de suministro globales. En este sentido, la participación en ferias internacionales se considera un paso estratégico para mostrar capacidades, obtener pedidos y establecer alianzas a largo plazo.



También subrayó la necesidad de una mayor inversión y de políticas de apoyo para ayudar a las empresas vietnamitas, especialmente del sector privado, a mejorar su competitividad.



Hannover Messe 2026 reúne a unas 3.500 empresas de más de 60 países y territorios, centrándose en tres temas principales: manufactura inteligente, ecosistemas digitales y energía para la industria.



Fundada en 1947, la feria ha evolucionado desde una iniciativa de exportación de posguerra hasta convertirse en la principal plataforma mundial para la tecnología industrial y la transformación digital./.

VNA