Ciudad Ho Chi Minh, destino atractivo para la inversión francesa

Ciudad Ho Chi Minh, 01 may (VNA) Ciudad Ho Chi Minh se consolida como un destino atractivo para los inversores franceses, especialmente en infraestructura, desarrollo urbano sostenible y transición ecológica, con más de 2.200 millones de dólares en inversiones que han impulsado el crecimiento económico local y abierto nuevas oportunidades de cooperación y desarrollo sostenible.

Importante contribución de capital

Para 2025, se prevé que el volumen de comercio entre Ciudad Ho Chi Minh y Francia supere los 723 millones de dólares. Actualmente, Francia cuenta con 433 proyectos de inversión en la ciudad, con un capital total superior a los 2.200 millones de dólares, consolidándose como uno de los socios clave en el ecosistema de inversión, innovación y desarrollo sostenible.

En la conferencia “Build to Last 2026” (Construir para perdurar), celebrada recientemente en Ciudad Ho Chi Minh, el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, destacó que, en el contexto del positivo desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia, la ciudad se mantiene a la vanguardia de la cooperación bilateral.

Asimismo, subrayó que la orientación del desarrollo se basa en un enfoque integrado, interdisciplinario e interregional, con la participación de múltiples actores.

La ciudad centra sus esfuerzos en tres pilares principales: el desarrollo urbano sostenible y resiliente; el impulso de la transición ecológica, con el objetivo de que todo el transporte público funcione con energía limpia para 2030; y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y logística para mejorar la competitividad en la cadena de suministro global.

Se espera que estos compromisos se materialicen pronto en proyectos concretos.

Tras la elevación de las relaciones bilaterales a Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024, la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y sus socios franceses se ha intensificado notablemente.

En el sector sanitario, ambas partes están implementando el proyecto de la fábrica de vacunas y productos biológicos VNVC, fruto de la colaboración entre la empresa VNVC y el grupo Sanofi.

En cuanto al entorno de inversión, el embajador francés en Vietnam, Olivier Brochet, señaló que Ciudad Ho Chi Minh atrae a un gran número de empresas francesas y constituye un mercado con enorme potencial.

De cara al futuro, la parte francesa continuará colaborando con la comunidad empresarial para identificar nuevas oportunidades, especialmente en ámbitos como la infraestructura, las finanzas verdes, el desarrollo del mercado de créditos de carbono y los proyectos de transporte ferroviario, en particular los sistemas de metro.

Tren del metro entrando en la estación Rach Chiec, de la línea 1 Ben Thanh – Suoi Tien. (Foto: VNA)

Hacia una ciudad verde moderna

El embajador Olivier Brochet afirmó que la construcción de ciudades sostenibles requiere la participación de múltiples actores, desde organismos de gestión hasta empresas y organizaciones internacionales.

En este contexto, Francia apoya a Vietnam mediante programas de financiación verde, adaptación al cambio climático y modernización de la infraestructura energética.

Numerosas empresas francesas han propuesto soluciones tecnológicas para impulsar el desarrollo urbano sostenible.

Entre ellas, el grupo Bureau Veritas presentó una herramienta para evaluar la resiliencia de los edificios ante desastres, lo que permite analizar riesgos climáticos y proponer soluciones adecuadas.

En el sector energético, Schneider Electric considera que el crecimiento de la demanda en las ciudades vietnamitas exige una transición hacia un modelo de red digital, flexible y operativa en tiempo real. La empresa reafirma así su compromiso con una cooperación a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras energéticas inteligentes y sostenibles.

El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, aseguró que la ciudad desea seguir fortaleciendo la cooperación con Francia en ámbitos como la infraestructura, las finanzas, la alta tecnología, la transformación digital, la educación y la cultura.

La urbe busca atraer inversiones para proyectos estratégicos como el metro, un centro financiero internacional, ciudades inteligentes y energías limpias, al tiempo que impulsa la formación de recursos humanos altamente cualificados y refuerza su capacidad de respuesta ante el cambio climático.

Con una sólida base de amistad tradicional, una Asociación Estratégica Integral y una alta complementariedad en sus necesidades de desarrollo, la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y sus socios franceses seguirá siendo un motor clave para consolidar la ciudad como una metrópolis moderna, sostenible y dinámica./.