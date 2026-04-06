Ciudad Ho Chi Minh registra el mayor crecimiento en cinco años en el primer trimestre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La economía de Ciudad Ho Chi Minh creció un 8,27% en el primer trimestre de 2026, la tasa más alta para igual período en los últimos cinco años, según datos oficiales.



El resultado confirma la sostenida recuperación de la mayor urbe económica de Vietnam y crea una base favorable para acelerar el crecimiento en los próximos meses. El sector servicios continuó liderando la expansión, con un aumento del 8,91% y una contribución del 56% al crecimiento total, impulsado en gran medida por el dinamismo del transporte y la logística.



El sector comercial mantuvo un crecimiento del 8,85%, reflejando una demanda interna aún en expansión, aunque con señales de desaceleración. Por su parte, el sector financiero avanzó un 8,26%, evidenciando una mejora en la absorción de capital, pese a que el crédito crece a un ritmo inferior al promedio nacional.



En contraste, el sector industrial y de la construcción aumentó un 7,73%, por debajo de lo esperado. La manufactura siguió siendo el principal motor dentro de la industria, mientras que factores como la débil producción eléctrica y la limitada extracción de petróleo y gas frenaron el desempeño general.



La inversión se mantuvo como uno de los puntos destacados. El capital social total alcanzó unos 5,7 mil millones de dólares, un 10,7% más interanual. La inversión extranjera directa rozó los 2,9 mil millones de dólares, con un notable incremento del 219,7%, lo que refleja la confianza de los inversores en la economía local.



No obstante, persisten presiones inflacionarias. El índice de precios al consumidor subió un 3,36%, mientras que el encarecimiento de los insumos y de los servicios logísticos continúa afectando a las empresas. De acuerdo con encuestas oficiales, el 31,6% de las compañías reporta mayores dificultades respecto al trimestre anterior.



Las autoridades atribuyen estos desafíos tanto a factores externos, como la volatilidad de la economía mundial y los precios energéticos, como a limitaciones internas, entre ellas el lento desembolso de la inversión pública y la desaceleración de la demanda interna.



De cara al segundo trimestre, se prevé un panorama más favorable. El 43,5% de las empresas anticipa mejores condiciones de negocio, especialmente en sectores como alimentos, textiles, confección y electrónica, lo que podría reforzar el impulso de crecimiento en el corto plazo./.

VNA