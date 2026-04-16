Vietnam reduce impuestos sobre combustibles al 0% desde el 16 de abril

Hanoi (VNA) – Una serie de impuestos sobre la gasolina, el diésel y el combustible de aviación han sido reducidos al 0% en virtud de la Resolución No. 19/2026/QH16 de la Asamblea Nacional de Vietnam, con efecto desde las 00:00 del 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026.



El Departamento del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, informó que emitió el Documento No. 1088/TTTN-XD, el 15 de abril, para anunciar la implementación de las nuevas políticas fiscales.



En consecuencia, el impuesto de protección ambiental sobre la gasolina (excluido el etanol), el diésel, el queroseno, el fuelóleo y el combustible de aviación se ha reducido a 0 dong vietnamita por litro. Estos productos también quedan exentos de la declaración y el pago del impuesto al valor añadió (IVA), aunque siguen siendo elegibles para el crédito del IVA soportado.



Cabe destacar que el impuesto especial al consumo sobre todos los tipos de gasolina también ha sido reducido al 0%./.

VNA