Provincia de Gia Lai impulsa desarrollo acuático sostenible hasta 2050

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Gia Lai emitió recientemente el Plan n.º 146/KH-UBND sobre la implementación del Proyecto de Desarrollo Acuático Sostenible para el período 2026-2030, con visión hacia 2050.



De acuerdo con el plan, la localidad busca impulsar el desarrollo de esa industria de forma sostenible, reduciendo gradualmente la intensidad de la explotación a la vez que se protegen y restauran los recursos acuáticos; al mismo tiempo, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, promover la acuicultura de alta tecnología, mejorar la infraestructura pesquera y el procesamiento a lo largo de la cadena de valor, incrementando así los ingresos de la población.



Sobre las actividades de explotación, para 2030, la provincia contará con aproximadamente 3.800 embarcaciones pesqueras, lo que representa una disminución de casi el 34% con respecto a 2025.



La captura proyectada será de 250.000 toneladas, una reducción de 40.000 con respecto a la actualidad, mientras que la tasa de aplicación de alta tecnología en el campo alcanzará entre el 60% y el 70%. El 100% de los buques pesqueros de 12 metros o más de eslora deben instalar dispositivos de seguimiento (VMS) y utilizar cuadernos de bitácora electrónicos.



En cuanto a la acuicultura, el objetivo es alcanzar las 8.400 hectáreas con una producción de aproximadamente 46.500 toneladas para el año 2030.



Además, la labor de protección de los recursos acuáticos dará un paso importante con el establecimiento del Área Marina Protegida de la Bahía de Quy Nhon. Mientras las actividades para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) se intensificarán.



En lo que respeta al campo de procesamiento, la provincia de Gia Lai tiene como objetivo aumentar la proporción de procesamiento profundo, desarrollar productos de valor añadido y limitar la exportación de materias primas.



Se establecerán zonas concentradas de procesamiento de productos acuáticos en varias áreas clave, vinculadas a los puertos pesqueros y a los sistemas logísticos; al mismo tiempo, se fomentará la inversión en plantas de procesamiento modernas, promoviendo una economía circular y reduciendo las emisiones.



Sobre la infraestructura y los servicios logísticos para la industria pesquera, Gia Lai aspira a convertir el puerto pesquero de Tam Quan en un embarcadero inteligente, aplicando tecnología digital y automatización, y esforzándose por convertirse en el primer centro de subastas de atún de alta mar en el Sudeste Asiático.



El sistema de puertos pesqueros, refugios contra tormentas y servicios logísticos se modernizará simultáneamente para satisfacer las necesidades de explotación y conservación de los productos marítimos.



El Comité Popular Provincial asigna responsabilidades específicas a departamentos, ramas y localidades; al mismo tiempo, moviliza diversos recursos de inversión, fortalece la coordinación intersectorial y promueve la difusión de información para sensibilizar a la comunidad, creando una profunda transformación para desarrollar el sector pesquero de Gia Lai en una dirección moderna y sostenible, adaptándose al cambio climático e integrándose internacionalmente./.

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