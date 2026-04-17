Empresas estatales de Vietnam impulsan reformas para dinamizar crecimiento económico

Hanoi (VNA) – La Resolución No. 79-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 6 de enero de 2026 sobre el desarrollo de la economía estatal, reafirma el papel rector de este sector y establece la necesidad de renovar de manera profunda los métodos de gestión, elevar la eficiencia operativa y fortalecer la competitividad de las mismas.



Desde ámbitos académicos y empresariales coinciden en que el eje central de la resolución radica en el tránsito de un modelo de gestión administrativa hacia una gobernanza moderna, orientada a resultados y acorde con las exigencias de un entorno económico dinámico.



El doctor Pham Si An, subjefe del Departamento de Finanzas y Gestión Científica de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, señaló que el objetivo de que para 2030 la totalidad de los grupos y corporaciones estatales adopten principios de gobernanza conforme a estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constituye un paso fundamental para mejorar el desempeño empresarial y la competitividad de la economía.



Según el experto, el cambio clave no reside en aspectos técnicos, sino en la transformación de la mentalidad de gestión. Durante años, el modelo ha estado basado en el control de insumos y en procedimientos administrativos, lo que ha limitado la autonomía y la capacidad de adaptación de las empresas. En un contexto de rápidas fluctuaciones económicas tanto internas como externas, se requiere mayor flexibilidad y una clara rendición de cuentas por resultados.



En ese sentido, consideró prioritario delimitar claramente las funciones de representación del propietario y de gestión estatal, a fin de evitar interferencias administrativas que afecten la eficiencia operativa. Esta separación permitirá a las empresas actuar conforme a principios de mercado, sin menoscabar el papel regulador del Estado a nivel macroeconómico.



Asimismo, subrayó la necesidad de otorgar mayores facultades reales a los consejos de administración, especialmente en decisiones relacionadas con personal directivo y estrategias de inversión, así como de promover la transparencia mediante la adopción de estándares internacionales de información financiera y la divulgación de datos no financieros, lo que contribuirá a reforzar la confianza del mercado.



El experto también abogó por una mayor flexibilidad en los mecanismos salariales para atraer talento de alta calidad, junto con la contratación de equipos de gestión bajo criterios de mercado y evaluación clara del desempeño. Destacó, además, la importancia de avanzar hacia un modelo de “gestión por objetivos”, en el cual el Estado fija metas y las empresas cuentan con autonomía para su ejecución, asumiendo la responsabilidad por los resultados.



En cuanto al papel de los organismos de investigación, indicó que la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam ha aportado bases científicas relevantes para la formulación de políticas, y que en el nuevo contexto es necesario elevar la calidad y oportunidad del asesoramiento.



Desde la práctica empresarial, Doan Dac Truong, secretario del Comité del Partido y subdirector de la imprenta Tien Bo, afirmó que la Resolución 79 constituye una orientación clave para que las empresas definan su rumbo en la nueva etapa.



Indicó que, en medio de una creciente competencia en el sector de la impresión —con alrededor de 3.580 establecimientos— y una disminución de la demanda de servicios tradicionales, la empresa ha implementado diversas soluciones para adaptarse, entre ellas la reorganización de su estructura hacia un modelo más eficiente, la reestructuración de la plantilla laboral y la promoción de la descentralización con responsabilidades claramente definidas.



La empresa también ha intensificado la aplicación de ciencia y tecnología en la gestión y la producción, optimizando el uso de equipos existentes e invirtiendo progresivamente en la modernización de sus líneas productivas, lo que ha permitido mejorar la productividad y reducir costos.



De acuerdo con Dac Truong, la experiencia práctica evidencia la necesidad de vincular la modernización tecnológica con la transparencia operativa y la adopción de una gestión basada en principios de mercado, así como de separar claramente las funciones de gestión y producción para fortalecer la autonomía empresarial.



Destacó además que permitir a las empresas retener parte de sus beneficios para la reinversión, conforme a la Resolución 79, constituye un factor clave para impulsar la innovación tecnológica, al igual que la aprobación de estrategias de inversión a mediano y largo plazo, que contribuyen a reducir los tiempos de implementación y mejorar la eficiencia.



En el futuro, la empresa prevé continuar enfocándose en la modernización de su producción, la renovación de su modelo de gestión, la aplicación de tecnologías de la información y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Según el directivo, el objetivo no solo es mantener la posición en el sector, sino también contribuir activamente al desarrollo económico general. En un contexto de creciente competencia, la implementación efectiva de la Resolución 79 se perfila como una oportunidad para profundizar las reformas, mejorar el desempeño empresarial y avanzar hacia un desarrollo más sostenible./.

VNA