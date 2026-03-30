Vietnam transformará su corporación ferroviaria en un grupo económico estatal

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó recientemente la reestructuración de la Corporación de Ferrocarriles (VNR) para convertirla en el Grupo Nacional de Ferrocarriles de Vietnam. Esta transición, proyectada para el período 2026-2030 con visión a 2035, busca consolidar a la entidad como un pilar estratégico en la gestión, explotación y modernización de la infraestructura ferroviaria del país.



Según el Decreto No. 498/QD-TTg, firmado el 27 de marzo de 2026 por el viceprimer ministro Ho Duc Phoc, la nueva estructura operará bajo el modelo de empresa matriz-filial. La empresa matriz será una sociedad anónima con el 100% de su capital estatutario en manos del Estado, heredando todos los derechos, obligaciones y contratos legales de la actual corporación.



El objetivo central de esta reforma es elevar la competitividad de los ferrocarriles para que actúen como el motor principal de la industria. El Grupo tendrá la misión de liderar y vincularse con otras empresas de la cadena de valor, dominando tecnologías estratégicas y fundamentales para el desarrollo industrial. Asimismo, se busca fortalecer la marca para acceder a grandes fuentes de capital y atraer a inversores y socios estratégicos de alta calidad, permitiendo una integración profunda en las cadenas de valor regionales y globales.



En términos financieros, el plan establece metas ambiciosas: se espera que tanto el valor de la producción como los ingresos del Grupo crezcan a un ritmo promedio anual de al menos el 10%. Además de cumplir con las metas de aportación al presupuesto estatal, la reestructuración prioriza el aumento de la productividad laboral, la garantía de empleos estables y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores del sector.



Para asegurar la viabilidad del proyecto, el gobierno contempla una estrategia de inversión para aumentar el capital social. Esta se financiará mediante el presupuesto estatal, activos públicos derivados de proyectos con inversión gubernamental y otras fuentes de capital legalmente permitidas, garantizando la capacidad operativa necesaria para ejecutar las tareas asignadas.



La hoja de ruta para esta transformación es inmediata, con el objetivo de completarse dentro del 2026. Para junio de este año, se prevé la emisión de decretos específicos que regularán los mecanismos de operación y la gestión financiera particular para el nuevo Grupo.



El Ministerio de Finanzas ha recibido instrucciones para supervisar al Consejo de Miembros de la entidad en la implementación del esquema de reestructuración. Por su parte, el Ministerio de Construcción, en coordinación con otras carteras, evaluará la propuesta para la creación de un “Complejo Industrial Ferroviario” y gestionará la transferencia de activos de infraestructura ferroviaria nacional invertidos por el Estado hacia la empresa.



El Ministerio de Construcción y el Ministerio de Educación y Formación colaborarán en mecanismos para encargar al Grupo la formación de recursos humanos especializados. Este personal será fundamental para las labores de gestión, operación y mantenimiento del sistema, asegurando que el país cuente con los expertos necesarios para sostener el crecimiento de la industria ferroviaria en la próxima década./.

VNA