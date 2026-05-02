Vietnam impulsa centro financiero internacional con visión estratégica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La decisión de Vietnam de establecer un Centro Financiero Internacional (CFI) en Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Da Nang no es solo un proyecto económico, sino un cambio significativo en el pensamiento de reforma institucional.



Según Do Gia Thang, secretario general de la Asociación Empresarial de Vietnam en Australia y presidente del Club de Jóvenes Empresarios Vietnam–Australia, se trata de un paso inevitable para que el país supere la “trampa de ingresos medios” y transforme su modelo de crecimiento, pasando del procesamiento y la manufactura hacia la gestión de flujos de capital, los servicios financieros y actividades de mayor valor añadido.



Con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Resolución 222/2025/QH15 sobre el CFI, que establece mecanismos especiales en materia de impuestos, inversión, divisas, inmigración y residencia para inversores y expertos, Vietnam ha enviado una señal clara de que está avanzando hacia la construcción activa de un marco jurídico competitivo. El CFI podría convertirse así en un “laboratorio institucional”, donde se prueben mecanismos innovadores antes de su ampliación a nivel nacional.



De acuerdo con Gia Thang, en un contexto en el que el sistema financiero global está siendo redefinido por la inteligencia artificial, blockchain y las finanzas verdes, no actuar de manera proactiva podría relegar a Vietnam a niveles bajos de la cadena de valor. Permanecer al margen ya no es una opción: el país debe participar en la configuración de las reglas del juego o limitarse a funciones de manufactura y suministro de mano de obra de bajo costo.



El experto destacó que Vietnam cuenta con ventajas distintivas frente a centros financieros tradicionales.



En primer lugar, en términos de posición geopolítica e integración, el país ha firmado 17 acuerdos de libre comercio, incluidos varios de nueva generación, lo que abre amplias oportunidades en financiamiento comercial, seguros, logística y servicios de cadenas de suministro globales.



En segundo lugar, Vietnam está desarrollando un modelo de “un centro – dos destinos”: Ciudad Ho Chi Minh como centro financiero integral vinculado a una zona de libre comercio, y Da Nang centrada en innovación, fintech y activos digitales, actuando como plataforma de prueba para nuevos modelos financieros. Esta estructura complementaria permite un enfoque adaptado, en lugar de replicar modelos existentes.



En tercer lugar, el país está configurando un ecosistema “Puerto marítimo – Aviación – Finanzas” a lo largo del eje Thu Thiem – Long Thanh – Cai Mep. La conectividad entre el CFI en Thu Thiem, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y el complejo portuario de aguas profundas del puerto Cai Mep–Thi Vai, junto con la zona franca de Cai Mep Ha, permitirá optimizar los flujos de capital, bienes y personas, generando una fuerte “atracción digital” para instituciones financieras multinacionales, fondos de inversión y empresas de servicios profesionales.



No obstante, Thang subrayó que el mayor desafío de Vietnam no radica en la infraestructura física, sino en la “infraestructura blanda de la confianza”. Mientras que las infraestructuras tangibles pueden construirse en pocos años, la confianza de los inversores en los sistemas jurídicos, judiciales y de aplicación de la ley requiere esfuerzos sostenidos y disciplina.



El experto advirtió además sobre los retos en recursos humanos de alta calidad y la fragmentación en la gobernanza, que podría ralentizar la toma de decisiones. En este sentido, será esencial un mecanismo de coordinación centralizado, con responsabilidades claras, para garantizar el éxito del CFI.



Finalmente, afirmó que Vietnam se encuentra en un momento decisivo, cerrando un ciclo de desarrollo y entrando en una nueva fase de crecimiento. En el mapa financiero global, el país ya no es un simple observador, sino un competidor emergente, siempre que aproveche la actual “ventana de oportunidad”.



Entre las prioridades, destacó el desarrollo de un entorno regulatorio experimental (sandbox) para nuevos modelos financieros, el fortalecimiento de la protección de los inversores conforme a estándares internacionales y la inversión en capital humano, incluida la atracción de vietnamitas en el exterior y expertos globales.



Expresó su confianza en que, con políticas adecuadas, avances institucionales y un amplio apoyo, Vietnam puede convertirse en un importante centro regional de aviación, finanzas y transporte marítimo en los próximos años./.

VNA