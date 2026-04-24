Viceprimer ministro insta a poner en pleno funcionamiento el Centro Financiero Internacional

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang pidió acelerar y garantizar el funcionamiento eficaz del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, subrayando que “el progreso viene de la acción” y debe ir acompañado de una implementación firme y confiable.

Al presidir hoy una reunión con ministerios, organismos y autoridades de ambas ciudades, destacó que ya se han establecido las condiciones fundamentales y que es momento de avanzar con rapidez y decisión para lograr resultados concretos.

Instó a las entidades pertinentes a mantener un estricto control de riesgos para proteger el sistema financiero nacional, al tiempo que se crea un entorno de alta calidad capaz de atraer a grandes instituciones financieras globales. Señaló que la atracción de inversiones debe ser sustantiva y evitar el formalismo.

Los ministerios, sectores y las dos ciudades fueron exhortados a completar con prontitud las tareas asignadas para asegurar que el centro cumpla todos los requisitos para un funcionamiento fluido.

El viceprimer ministro encargó al Ministerio de Finanzas liderar la coordinación para mejorar la eficiencia del Comité Directivo y del Consejo Ejecutivo del centro, así como promover el papel proactivo de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.

Asimismo, se pidió a los organismos centrales acelerar la elaboración de mecanismos de gestión y supervisión conforme a sus funciones, con propuestas que deberán presentarse al Primer Ministro dentro de abril.

En cuanto al reglamento operativo, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh deberá recopilar las opiniones y evaluaciones pertinentes antes de su promulgación.

El Ministerio de Finanzas, en coordinación con las entidades relevantes y ambas ciudades, también deberá revisar la estrategia general de desarrollo y el programa de trabajo del Consejo Ejecutivo para 2026.

El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang interviene en la cita (Foto: VNA)

Respecto a la creación de un órgano supervisor, se encomendó al Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh coordinar con el Banco Estatal de Vietnam y los ministerios implicados para implementar las directrices gubernamentales y reportar avances antes del 15 de mayo.

El viceprimer ministro también solicitó al Ministerio de Finanzas revisar la implementación de las tareas conforme a la Decisión No. 114, detallando los avances y los pendientes, e informar al Primer Ministro antes del 10 de mayo.

Por su parte, la viceministra de Finanzas Nguyen Thi Bich Ngoc indicó que el marco jurídico del Centro Financiero Internacional está prácticamente completado, lo que permite avanzar hacia la fase operativa. Las regulaciones clave se encuentran en su etapa final de elaboración.

En Ciudad Ho Chi Minh, 15 inversionistas han recibido certificados de compromiso de membresía y se desarrollan importantes proyectos, como una bolsa de materias primas, centros financieros marítimos y de aviación, fondos de capital de riesgo, iniciativas de finanzas verdes y sistemas internacionales de pago y compensación.

En Da Nang, se han firmado 20 memorandos de entendimiento con socios, se negocian nuevos acuerdos y ya se han otorgado certificados de membresía a 12 inversionistas, mientras continúan procesándose nuevas solicitudes.

Los participantes subrayaron la urgencia de finalizar el reglamento operativo y establecer un órgano de supervisión. También destacaron la importancia de desarrollar infraestructuras tanto físicas como digitales, junto con una fuerte conectividad con los sistemas nacionales.

Finalmente, se enfatizó que los recursos humanos serán un factor decisivo, por lo que se requieren políticas competitivas para atraer profesionales financieros altamente cualificados, incluidos expertos internacionales./.