Vietnam despliega medidas de estabilización para evitar alzas repentinas en el mercado

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang presidió hoy en Hanoi una reunión del Comité Directivo de Gestión de Precios, en la que instó a ministerios, sectores y empresas a no aprovechar las fluctuaciones de los costos para incrementar los precios de forma injustificada y, al mismo tiempo, a reducirlos oportunamente cuando disminuyan los insumos.

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El subjefe de Gobierno informó que, en el primer trimestre de 2026, pese a dificultades como el encarecimiento de la energía y la presión de la llamada “inflación importada”, la gestión de precios obtuvo resultados positivos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento promedio del 3,51%. Asimismo, destacó la labor proactiva del Ministerio de Finanzas y de otras carteras en el control de los precios.

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Con el objetivo de contener la inflación en el corto plazo, exigió a los organismos estatales realizar un seguimiento y análisis proactivo de la oferta, la demanda y la evolución de los precios de los productos esenciales. También pidió una gestión estricta en sectores sensibles a los costos del combustible, como transporte, logística, materiales de construcción y alimentos.

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Asimismo, instó a reforzar la inspección y sancionar con firmeza las prácticas de especulación, acaparamiento, manipulación de precios o la negativa a reducirlos cuando los costos de producción hayan descendido.

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El viceprimer ministro subrayó la necesidad de garantizar el equilibrio entre oferta y demanda de productos clave como gasolina, electricidad, alimentos y materias primas. En este sentido, pidió a las localidades aplicar programas de estabilización del mercado adaptados a su realidad, asegurando la transparencia en la declaración, el etiquetado y la información de precios.

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Encargó al Ministerio de Industria y Comercio garantizar el suministro de combustibles en cualquier circunstancia, diversificando fuentes y aumentando reservas. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deberá supervisar de cerca los precios de los productos agrícolas esenciales para evitar especulaciones. Por su parte, el Ministerio de Construcción tendrá la responsabilidad de controlar los precios de los materiales de construcción y sancionar el acaparamiento que genere aumentos artificiales.

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Los ministerios y sectores también deberán revisar cuidadosamente los factores de costo antes de ajustar precios de bienes y servicios regulados por el Estado, valorando el momento y el nivel de los ajustes para garantizar la estabilidad del mercado y el control inflacionario.

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Según el Ministerio de Finanzas, debido a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, se han elaborado tres escenarios de inflación para 2026: 4,5%, 5% y 5,5%. El Banco Estatal de Vietnam proyecta una inflación promedio de alrededor del 5% ±0,5%, mientras que organismos internacionales estiman entre 3,8% y 4,9%.

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Como medidas de apoyo, el Gobierno mantiene la reducción del 2% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la exención de diversas tasas y tarifas, y la inyección de más de 303 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. También se han aplicado reducciones en servicios como la gratuidad de matrículas en escuelas públicas, así como recortes en precios de libros de texto y servicios de transporte y marítimos.

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El viceprimer ministro reiteró que los ministerios, sectores y localidades deben reforzar la previsión y planificación para asegurar el equilibrio entre oferta y demanda, evitando escasez o interrupciones que provoquen alzas repentinas de precios, y al mismo tiempo fortalecer la comunicación para mejorar la eficacia de la gestión de precios./.