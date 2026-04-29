Hanoi impulsa a las empresas estatales como motor del crecimiento

Hanoi (VNA) –En su apuesta por un crecimiento rápido y sostenible, Hanoi impulsa una nueva estrategia que posiciona a las empresas estatales como motor clave de la transformación y el desarrollo.



Esta proyección está en línea con la Resolución 79-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 6 de enero de 2026, que ha trazado una nueva orientación estratégica para el sector económico estatal.



Impulsando el crecimiento de Hanoi



Según expertos, la Resolución 79-NQ/TW reafirma el papel rector del sector económico estatal en la economía de mercado con orientación socialista. El verdadero cambio, sin embargo, radica en transformar a las empresas estatales de simples entidades que “poseen” activos a fuerzas que “lideran” el desarrollo, y de un modelo tradicional de “gestión” a uno que habilita el crecimiento de manera integral.



En una emisión especial de la Agencia de Prensa, Radio y Televisión de Hanoi, el profesor Tran Tho Dat, exrector de la Universidad Nacional de Economía, señaló que estas entidades deben ocupar posiciones estratégicas y generar efectos de arrastre que impulsen a toda la economía.



Ante la creciente presión sobre Hanoi para reestructurar su espacio urbano, crear nuevos polos de crecimiento y mejorar el bienestar social, las expectativas sobre estas grandes empresas estatales nunca han sido tan altas, tanto en términos de recursos como de resultados concretos.



Un ejemplo destacado es la Corporación de Desarrollo e Inversión de Vivienda de Hanoi (HANDICO), que ha dejado su huella en la capital con importantes proyectos urbanos.

El Centro Nacional de Innovación (NIC) en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac. (Foto: VNA)





Las zonas como Trung Hoa–Nhan Chinh, Nam Trung Yen, Vinh Hoang, la aldea estudiantil HACINCO, junto con edificios emblemáticos como Handico Tower, Diamond Flower Tower, Hanoi Center Point y el complejo Handico, han contribuido a definir el perfil urbano de la ciudad.



Actualmente, HANDICO está evolucionando más allá de la vivienda básica hacia desarrollos urbanos multifuncionales a gran escala, en línea con el plan maestro de Hanoi a 100 años. Su proyecto urbano Bac Thang Long es un modelo emblemático de “ciudad dentro de la ciudad”, diseñado para impulsar un nuevo polo de crecimiento en el norte de la capital.



Según sus directivos, asumir estos proyectos demuestra que las empresas estatales están respondiendo a las resoluciones del Partido, en particular la Resolución 79, contribuyendo a la modernización y sostenibilidad a largo plazo de Hanoi.



De manera similar, la Corporación de Inversión para el Desarrollo de Infraestructura Urbana (UDIC) continúa desempeñando un papel pionero en la expansión urbana de Hanoi con grandes proyectos como Nam Thang Long (Ciputra), Trung Yen, Yen Hoa, viviendas sociales en la parcela NO1 y la nueva área urbana de Ha Dinh.



Cada proyecto de UDIC busca generar beneficios económicos sólidos, al tiempo que construye zonas urbanas ecológicas y civilizadas, mejorando la calidad de vida y apoyando el desarrollo sostenible de la capital.



Facilitando el desarrollo



La Resolución 79-NQ/TW es especialmente relevante para Hanoi en el despliegue de ambiciosos planes de expansión urbana, infraestructura integrada, transformación digital y desarrollo de ciudades inteligentes.



Estos objetivos requieren grandes volúmenes de capital, una coordinación estrecha y una visión a largo plazo, ámbitos en los que las empresas estatales afirman tener ventajas comparativas. Cada vez más, se les asigna el papel de pilar central para impulsar la transformación digital y el crecimiento verde.



A inicios de 2026, el Comité Popular municipal lanzó la Sociedad Anónima Centro de Innovación de Hanoi, considerada un hito estratégico tanto en la mentalidad como en la estructura del ecosistema de innovación de la ciudad.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Viet Dung, afirmó que esta nueva entidad no es simplemente otra estructura administrativa, sino un modelo completamente nuevo en el que “el Estado marca la dirección y las empresas ejecutan”. Esto refleja un cambio claro desde mecanismos impulsados por políticas hacia enfoques orientados al mercado, con dos avances clave.



El primero es la innovación institucional: por primera vez, Hanoi ha creado una entidad de innovación como sociedad anónima con capital estatal, operando bajo normas corporativas modernas, incluyendo transparencia financiera total, control efectivo de riesgos y responsabilidad ante accionistas y la ley. El Estado mantiene el 70% de la propiedad, no para intervenir en la gestión diaria, sino para garantizar la coherencia con los objetivos estratégicos de la capital.



El segundo avance radica en su modelo operativo. La empresa está diseñada como coordinadora central de todo el ecosistema de innovación de Hanoi, reemplazando el enfoque anterior fragmentado. En lugar de proyectos dispersos entre distintos organismos, reorganizará las actividades de innovación bajo la lógica del mercado.



Conectará problemas urbanos complejos con el conocimiento de universidades e institutos de investigación, vinculará startups con inversores y mercados, asociará nuevas ideas tecnológicas con mecanismos piloto controlados y transformará los datos en plataformas para productos y servicios concretos./.