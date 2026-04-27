Da Nang se encuentra en momento clave para un crecimiento de dos dígitos

Da Nang, Vietnam (VNA)- Con la aprobación del ajuste del plan regional por parte del Primer Ministro y la adopción de múltiples mecanismos especiales por la Asamblea Nacional, Da Nang se encuentra en un momento favorable para materializar su objetivo de convertirse en un centro socioeconómico tanto a nivel nacional como en el Sudeste Asiático, con un crecimiento anual del PIB proyectado entre 11 y 12%.

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El 4 de abril de 2026, el Primer Ministro emitió decisiones para ajustar la planificación de seis regiones socioeconómicas para el período 2021-2030, con visión hasta 2050. Entre ellas, la Decisión No. 614/QD-TTg aprobó la modificación del plan para la región de la Costa Central del Sur y la Altiplanicie Occidental, que incluye a Da Nang y las provincias de Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong, así como el espacio marítimo e insular relacionado.

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El objetivo para 2030 es que esta región se desarrolle rápida y sosteniblemente, potenciando la conexión mar - tierra alta - frontera; convertirse en un destino atractivo para el turismo marítimo, insular, ecológico y cultural; y contar con localidades líderes en ciencia y tecnología, innovación, logística y finanzas.

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Barcos que transportan turistas en recorridos turísticos por el río Han durante los días previos al Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026. Foto: VNA.

Según las autoridades locales, el ajuste de la planificación regional, junto con la revisión del plan urbano de Da Nang para 2021-2030 (visión hasta 2050) y la elaboración del plan maestro de la ciudad hasta 2045 (visión hasta 2075), constituye una base importante para implementar las tareas de desarrollo en el futuro cercano.

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El nuevo plan posiciona a Da Nang no solo como ciudad turística, sino también como centro de ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación, y finanzas internacionales. La ciudad avanza hacia un modelo de ciudad inteligente y ecológica, vinculado a la transición verde y con la meta de cero emisiones netas para 2050.

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Durante 2026-2030, Da Nang proyecta un crecimiento anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de 11-12%, con un PIBR per cápita aproximado de 8.500 USD para 2030. El sector servicios seguirá siendo el pilar económico, representando más del 64%, mientras que la industria y construcción alcanzará alrededor del 31%. La inversión total social aumentará un promedio anual del 14-15%, y los ingresos fiscales crecerán un 10% anual.

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Las autoridades locales dijeron que para lograr un crecimiento de dos dígitos, la ciudad ha decidido continuar implementando de manera efectiva las resoluciones del Partido y del gobierno local; seguir de cerca las directrices del Ejecutivo; ejecutar de manera decidida los mecanismos y políticas especiales; y eliminar obstáculos en proyectos, auditorías y sentencias para liberar recursos.

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Según la directora del Departamento municipal de Finanzas, Tran Thi Thanh Tam,, Da Nang considera la reforma administrativa y la aceleración de los proyectos como prioridades.

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La ciudad se compromete a realizar simultáneamente los procedimientos de inversión para acortar los tiempos de aprobación, vincular la responsabilidad del desembolso con los líderes de cada proyecto, reforzar el uso del sistema de control inteligente (IOC) y simplificar los permisos de construcción privada para movilizar recursos sociales.

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Actualmente, la ciudad acelera proyectos clave para 2026-2030, como la ampliación de la carretera de desvío Nam Hai Van, la vía fluvial Cu De conectando el puerto de Lien Chieu con la autopista Norte-Sur, la carretera nacional 14D, grandes nudos de tráfico, el puerto de contenedores de Lien Chieu, la terminal internacional de pasajeros, zonas urbanas, turísticas y ecológicas de alto nivel, y proyectos energéticos.

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Frente a la volatilidad geopolítica, la ciudad también ajusta su estrategia turística, enfocándose en turistas de alto gasto provenientes del noreste de Asia, India y Australia. Entre abril y octubre de 2026, la ciudad planea operar 14 vuelos chárter desde Rusia y países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) para compensar la escasez de visitantes.

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Además, Da Nang continúa promoviendo la inversión extranjera en el Centro Financiero Internacional, la Zona de Libre Comercio, ciencia e innovación, y sectores estratégicos, generando un nuevo impulso para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos./.