Vietnam y Singapur fortalecen su integración en las cadenas de valor globales

Singapur (VNA) - El comercio entre Vietnam y Singapur registró un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2026, con una evolución positiva en ambos sentidos en los principales grupos de productos, lo que refleja una mayor integración en las cadenas globales de valor y una cooperación cada vez más estrecha entre ambas economías en un contexto de volatilidad mundial.



Vietnam se mantuvo como el décimo socio comercial de Singapur durante este período. Asimismo, continuó siendo un proveedor clave para el país insular en tres grandes categorías: maquinaria y equipos eléctricos y sus partes (HS85); combustibles minerales, petróleo y productos relacionados (HS27); y reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos (HS84).



Los tres grupos registraron incrementos tanto en exportaciones como en importaciones. En particular, las exportaciones del grupo HS85 desde Singapur hacia Vietnam crecieron un 9,4%, mientras que las importaciones desde Vietnam aumentaron un 147%. En el caso del HS27, las exportaciones subieron un 15,5% y las importaciones un 380,9%; mientras que en el grupo HS84 los incrementos fueron del 24,7% y 245,5%, respectivamente.



Estas tendencias coinciden con el desempeño general del comercio singapurense y con los objetivos compartidos entre ambos países. Un informe reciente del Ministerio de Comercio e Industria de Singapur señaló que las exportaciones nacionales no petroleras (NODX) y las reexportaciones (NORX) crecieron un 15,3% y un 61,4%, respectivamente, en marzo de 2026, prolongando así la tendencia positiva del trimestre.



Este dinamismo refleja una participación cada vez más profunda de Singapur en las cadenas globales de valor, especialmente ante la creciente demanda mundial de componentes electrónicos vinculados a tecnologías de inteligencia artificial. Por su parte, el aumento del valor del comercio relacionado con el petróleo estaría asociado al alza de los precios internacionales del crudo.



Según datos de Enterprise Singapore, el comercio bilateral alcanzó los 10,6 mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento interanual del 38,3%. Las exportaciones de Singapur a Vietnam crecieron un 6,5%, hasta 6,03 mil millones de dólares, mientras que las importaciones desde Vietnam aumentaron un 128,7%, hasta 4,46 mil millones de dólares, evidenciando el fuerte impulso exportador vietnamita en el mercado singapurense./.