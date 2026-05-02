Uruguay reafirma su interés en ampliar cooperación con la ASEAN

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Buenos Aires (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, expresó el interés en ampliar la cooperación con los miembros de la ASEAN durante una reunión celebrada en Montevideo con los embajadores de Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como con el encargado de negocios de Malasia concurrente en Uruguay desde Argentina.

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La embajadora de Filipinas y presidenta del Comité de la ASEAN en Buenos Aires, Grace T. Cruz-Fabella, en representación del país que ostenta la presidencia de la ASEAN en 2026, entregó una carta de la canciller filipina, Maria Theresa Lazaro, invitando al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, a participar en la conmemoración del 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), que se celebrará en Manila el próximo mes de julio.

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Durante la reunión, la embajadora de Vietnam, Ngo Minh Nguyet, propuso que Uruguay coordine estrechamente con Hanoi para impulsar las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

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Asimismo, reiteró el compromiso de Vietnam de apoyar los esfuerzos de Uruguay para adherirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

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La diplomática vietnamita afirmó que su país continuará colaborando estrechamente con Uruguay durante el proceso de negociación, especialmente en 2026, cuando Vietnam asumirá la presidencia del Consejo de Ministros del CPTPP.

Ngo Minh Nguyet destacó también que, como países marítimos, Vietnam y Uruguay comparten intereses en la promoción del derecho internacional del mar y la gestión sostenible de los océanos.

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En este sentido, propuso fortalecer la coordinación y el intercambio de experiencias en foros y organizaciones internacionales relacionados con los asuntos marítimos, al tiempo que solicitó el apoyo de Uruguay a la candidatura de Vietnam al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para el período 2026-2035.

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Por su parte, la viceministra Csukasi agradeció a Vietnam el respaldo brindado a Uruguay en las negociaciones del CPTPP.

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Uruguay aspira a cooperar estrechamente con Indonesia, que ejercerá la presidencia del RCEP en 2026, y a promover la colaboración en ámbitos no tradicionales como la energía limpia, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, expresó.

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Finalmente, Csukasi informó que Uruguay ejercerá este año la presidencia del G77 y será anfitrión de la Cumbre del G77 + China, así como de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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En el encuentro también participaron directores de los departamentos de Asia, Cooperación Internacional, Asuntos Económicos y Diplomacia Cultural./.

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