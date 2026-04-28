Vietnam preside sesión de apertura de la 11.ª Conferencia de Examen del TNP de la ONU

Nueva York (VNA)- La 11.ª Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se inauguró oficialmente el 27 de abril (hora local) en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, bajo la presidencia de Vietnam, marcando un hito en los esfuerzos internacionales por mantener una base legal sólida en materia de desarme y no proliferación nuclear.

Bajo la dirección del embajador Do Hung Viet, jefe de la representación permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidente designado de la Conferencia, este período de examen se llevará a cabo del 27 de abril al 22 de mayo. La sesión de apertura contó con la asistencia y el discurso de altos representantes de los 191 Estados miembros del TNP, incluidos cancilleres, embajadores, líderes de organizaciones internacionales y observadores.

En su discurso de apertura, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que el TNP es una base insustituible del mecanismo global de no proliferación y desarme nuclear. Señaló los graves desafíos actuales, como el proceso de modernización de los arsenales nucleares por parte de las potencias, el aumento de las tensiones geopolíticas en numerosos puntos críticos y la disminución de la confianza en los mecanismos multilaterales.

Hizo un llamado a los Estados miembros para que se vuelvan a comprometer con la implementación seria de los tres pilares del TNP: la no proliferación de armas nucleares, el desarme nuclear y la cooperación en el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Igualmente, subrayó la importancia de generar confianza, promover el diálogo estratégico y prevenir acciones que socaven el Tratado.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Guterres saludó la asunción de Vietnam del papel de Presidente de la Conferencia, considerándolo una oportunidad para que los países en desarrollo tengan una voz más fuerte en el proceso de desarme global, y afirmó que la ONU brindará apoyo para que la Conferencia logre resultados sustanciales y por consenso.

En su rol como Presidente de la Conferencia, Vietnam continúa demostrando una contribución activa y responsable en la promoción del diálogo y la cooperación multilateral sobre el tema. El embajador Do Hung Viet ratificó la postura consistente del país a favor del desarme nuclear integral y no discriminatorio.

Como un país no poseedor de armas nucleares, pero que ha sufrido gravemente las consecuencias de la guerra química y anhela una paz duradera, Vietnam se compromete a promover la solidaridad entre los Estados miembros, especialmente las voces de las naciones en desarrollo, con el fin de construir un mundo libre de armas nucleares.

De acuerdo con la agenda, la Conferencia revisará integralmente la implementación del TNP desde el período de examen de 2022, centrándose en evaluar el progreso en cada pilar del Tratado. Las sesiones temáticas discutirán en profundidad sobre el desarme, la no proliferación nuclear y la cooperación nuclear pacífica.

La oncena edición no solo es una oportunidad para el examen, sino también un foro importante para fortalecer los compromisos mundiales en pro de un orden mundial justo y libre de armas de destrucción masiva./.