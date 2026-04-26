ONU destaca enfoque de Vietnam que integra remediación de minas y desarrollo sostenible

​Ginebra (VNA) - Vietnam presentó su experiencia en la integración de la remediación de minas y artefactos explosivos con el desarrollo sostenible durante la 29.ª Conferencia Internacional de Directores de Programas Nacionales de Acción contra las Minas y Asesores de las Naciones Unidas (NDM-UN29), celebrada en Ginebra.

​El Proyecto Aldea de la Paz Vietnam-Corea (KVPVP) expuso el 24 de abril este enfoque, con el que el país reafirma la acción contra las minas como un factor clave para el desarrollo a largo plazo.

​Vietnam sigue siendo uno de los países más afectados por minas y restos explosivos de guerra, con alrededor del 17% de su territorio contaminado. Esta situación limita el acceso a la tierra, expone a la población a riesgos y frena el desarrollo socioeconómico. Ante ello, el Gobierno ha impulsado un enfoque de largo plazo mediante el Programa Nacional de Acción contra las Minas (Programa 504), coordinado por el Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC), e integrado en las estrategias de desarrollo nacional y local.

​En un evento paralelo a la conferencia NDM-UN29, organizado por VNMAC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD), expertos internacionales analizaron la incorporación de la acción contra las minas en la planificación del desarrollo para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

​Las evaluaciones presentadas confirmaron resultados concretos: un informe del GICHD de 2025 sobre el proyecto KVPVP -financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)- destacó impactos positivos en reducción de la pobreza, medios de vida, educación, salud y resiliencia climática, a partir de la combinación de desminado, educación sobre riesgos, asistencia a víctimas y desarrollo rural.

​El embajador Mai Phan Dung, jefe de la misión de Vietnam en Ginebra, reafirmó el compromiso del país con la superación de las consecuencias de las minas y el impulso de un desarrollo inclusivo y sostenible.

​Subrayó que la acción contra las minas es tanto una necesidad humanitaria como una base para el desarrollo, al permitir el uso seguro de la tierra y facilitar el acceso a servicios básicos, especialmente en zonas rurales y remotas.

​Los debates también resaltaron la importancia de la inclusión, en particular la participación de mujeres, personas con discapacidad y víctimas de minas, como elemento clave para mejorar la eficacia y sostenibilidad de las intervenciones.

​Los participantes destacaron a Vietnam como un ejemplo de integración de la acción contra las minas en el sistema de desarrollo, basado en gobernanza sólida, planificación basada en datos y coordinación entre autoridades nacionales, comunidades y socios internacionales.

​El evento sirvió como plataforma de intercambio entre agencias de acción contra las minas, organismos de las Naciones Unidas (ONU), donantes, organizaciones internacionales y centros de investigación.

​Por su parte, el PNUD reiteró su compromiso de seguir cooperando con Vietnam, especialmente con el VNMAC y otros socios, para reforzar la integración de la remediación de las minas en el desarrollo sostenible y garantizar condiciones seguras para las comunidades afectadas./.​