Vietnam reafirma su compromiso con una “UNESCO centrada en las personas”

París (VNA) - Vietnam reiteró su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y un enfoque centrado en las personas durante la 224ª sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, celebrada en París del 8 al 23 de abril.



La reunión, que congregó a 58 Estados miembros y más de 100 observadores, marcó un paso clave en la configuración de la gobernanza de la organización para el período 2025–2029, con el objetivo de definir orientaciones estratégicas y reforzar la cooperación internacional.



La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO de Vietnam, Ngo Le Van.



En su intervención, el representante subrayó que, en un contexto global caracterizado por desafíos múltiples e interconectados, el multilateralismo, la cooperación internacional y la UNESCO desempeñan un papel esencial en la promoción del diálogo y la cooperación en favor de la paz y el desarrollo sostenible.



Asimismo, reafirmó el respaldo de Vietnam a la visión “UNESCO para las personas”, que sitúa al ser humano en el centro de la acción de la organización, con políticas y programas orientados a responder a las necesidades concretas de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.



Ngo Le Van reiteró además el apoyo a la hoja de ruta de reforma “UNESCO80”, centrada en las misiones fundamentales, las prioridades estratégicas, el enfoque interdisciplinario y el fortalecimiento del papel de las comisiones nacionales y las oficinas sobre el terreno. En este sentido, destacó la necesidad de diversificar los recursos y consolidar asociaciones globales.



El viceministro señaló que, tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam a inicios de 2026, el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en una nación de ingresos altos a mediados de siglo, promoviendo un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible.



En el marco del 50.º aniversario de la asociación Vietnam–UNESCO, el país reafirmó su papel como miembro activo y socio responsable en la construcción de un mundo pacífico, estable y próspero.



Al margen de la sesión, la delegación sostuvo encuentros con altos responsables de la UNESCO, incluido su director general Khaled El-Enany y la subdirectora general Åsa Regnér, con el fin de impulsar la cooperación y recabar apoyo para iniciativas y candidaturas vietnamitas.



Diversos dirigentes de la organización y jefes de delegación valoraron el dinamismo y la visión estratégica de Vietnam, al que consideraron un ejemplo de equilibrio entre preservación del patrimonio, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible.



Vietnam solicitó mayor respaldo a sus iniciativas en materia de patrimonio cultural y natural, así como a la Iniciativa del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) reafirmaron su disposición a acompañar estos esfuerzos.



En la ocasión, Ngo Le Van invitó al director general de la UNESCO a visitar Vietnam con motivo del 50.º aniversario de las relaciones bilaterales y a participar en la firma de un memorando de cooperación para el período 2026–2030, así como en próximas conferencias internacionales organizadas por el país. La organización valoró positivamente la propuesta y prevé confirmar su participación en breve./.