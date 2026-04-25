Internacional

Vietnam reafirma su compromiso con una “UNESCO centrada en las personas”

Vietnam destaca en la UNESCO su apoyo al multilateralismo y al enfoque centrado en las personas, impulsando cooperación y desarrollo sostenible.

Delegados vietnamitas en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados vietnamitas en el evento. (Fuente: VNA)

París (VNA) - Vietnam reiteró su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y un enfoque centrado en las personas durante la 224ª sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, celebrada en París del 8 al 23 de abril.


La reunión, que congregó a 58 Estados miembros y más de 100 observadores, marcó un paso clave en la configuración de la gobernanza de la organización para el período 2025–2029, con el objetivo de definir orientaciones estratégicas y reforzar la cooperación internacional.


La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO de Vietnam, Ngo Le Van.


En su intervención, el representante subrayó que, en un contexto global caracterizado por desafíos múltiples e interconectados, el multilateralismo, la cooperación internacional y la UNESCO desempeñan un papel esencial en la promoción del diálogo y la cooperación en favor de la paz y el desarrollo sostenible.


Asimismo, reafirmó el respaldo de Vietnam a la visión “UNESCO para las personas”, que sitúa al ser humano en el centro de la acción de la organización, con políticas y programas orientados a responder a las necesidades concretas de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.


Ngo Le Van reiteró además el apoyo a la hoja de ruta de reforma “UNESCO80”, centrada en las misiones fundamentales, las prioridades estratégicas, el enfoque interdisciplinario y el fortalecimiento del papel de las comisiones nacionales y las oficinas sobre el terreno. En este sentido, destacó la necesidad de diversificar los recursos y consolidar asociaciones globales.


El viceministro señaló que, tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam a inicios de 2026, el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en una nación de ingresos altos a mediados de siglo, promoviendo un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible.


En el marco del 50.º aniversario de la asociación Vietnam–UNESCO, el país reafirmó su papel como miembro activo y socio responsable en la construcción de un mundo pacífico, estable y próspero.


Al margen de la sesión, la delegación sostuvo encuentros con altos responsables de la UNESCO, incluido su director general Khaled El-Enany y la subdirectora general Åsa Regnér, con el fin de impulsar la cooperación y recabar apoyo para iniciativas y candidaturas vietnamitas.


Diversos dirigentes de la organización y jefes de delegación valoraron el dinamismo y la visión estratégica de Vietnam, al que consideraron un ejemplo de equilibrio entre preservación del patrimonio, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible.


Vietnam solicitó mayor respaldo a sus iniciativas en materia de patrimonio cultural y natural, así como a la Iniciativa del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) reafirmaron su disposición a acompañar estos esfuerzos.


En la ocasión, Ngo Le Van invitó al director general de la UNESCO a visitar Vietnam con motivo del 50.º aniversario de las relaciones bilaterales y a participar en la firma de un memorando de cooperación para el período 2026–2030, así como en próximas conferencias internacionales organizadas por el país. La organización valoró positivamente la propuesta y prevé confirmar su participación en breve./.

VNA
#multilateralismo #Vietnam #UNESCO
Seguir VietnamPlus

Resolución 80

Integración internacional

Noticias relacionadas

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam (Foto: VNA)

UNESCO honra a oficio de pinturas Dong Ho y complejo Yen Tu de Vietnam

La provincia norvietnamita de Bac Ninh celebró hoy una ceremonia oficial para recibir el certificado de la UNESCO que inscribe al oficio de la elaboración de pinturas populares de Dong Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Ver más

El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Bui Minh Thanh, entrega un obsequio diplomático para felicitar a la Raissa Marteaux (centro), cónsul general de los Países Bajos en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh refuerza cooperación con Países Bajos

Ciudad Ho Chi Minh está dispuesta a coordinar para promover una cooperación sustantiva y desarrollar aún más las relaciones de amistad con socios holandeses, haciendo así contribuciones prácticas a la asociación integral entre Vietnam y los Países Bajos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Dirigente parlamentario vietnamita destaca la solidaridad y la cooperación como claves para un futuro en paz

Independientemente de los grandes desafíos que enfrente la humanidad, el espíritu de solidaridad, compartir y cooperación permitirá a los países superarlos y construir un futuro más brillante para las próximas generaciones, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el Debate General de la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152), celebrada en Estambul, Turquía.