Vietnam impulsa prioridades centradas en personas para Asia-Pacífico en UNESCAP

Bangkok (VNA) – El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, propuso tres prioridades estratégicas centradas en las personas, destinadas a construir una sociedad inclusiva para todas las edades en la región, durante un debate celebrado hoy en el marco del 82.º período de sesiones de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP) en Bangkok.
El debate giró en torno al tema “No dejar a nadie atrás: avanzar hacia una sociedad para todas las edades en Asia y el Pacífico”.
Viet Hung, quien también se desempeña como representante permanente de Vietnam ante la ESCAP, señaló que Asia-Pacífico está experimentando una de las transiciones demográficas más rápidas de la historia. El rápido envejecimiento de la población está transformando los mercados laborales y ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas de seguridad social y de salud. En respuesta, Vietnam está implementando estrategias nacionales sobre población y desarrollo, construyendo una “economía plateada”, promoviendo el desarrollo humano en la era digital, formando una fuerza laboral de calidad, al tiempo que refuerza el sistema de bienestar social y avanza hacia la cobertura sanitaria universal.
Subrayó el firme apoyo de Vietnam al papel de liderazgo de la UNESCAP en tres áreas estratégicas.
En primer lugar, la comisión debe fortalecer el asesoramiento en políticas y promover la cooperación regional para ayudar a los países a adaptarse de manera proactiva al envejecimiento poblacional, incluyendo el intercambio de modelos de sistemas integrales de seguridad social multinivel y el aprovechamiento de la economía plateada como un verdadero motor de crecimiento e inclusión, dijo.
En segundo lugar, enfatizó, las políticas socioeconómicas deben diseñarse y aplicarse de manera coordinada, con la UNESCAP promoviendo marcos integrados de políticas macroeconómicas y sociales que vinculen el crecimiento económico con la equidad, la creación de empleos dignos y el desarrollo humano para todas las edades.
En tercer lugar, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben situarse en el centro de las estrategias de desarrollo regional, manteniendo a las personas como eje principal, señaló.
Este enfoque garantizaría una transformación digital inclusiva entre los distintos grupos de edad, reduciría la brecha digital y orientaría las inversiones tecnológicas hacia los servicios públicos, la atención sanitaria y el aprendizaje a lo largo de la vida, afirmó.
Vietnam mantiene su firme compromiso con el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas en la gobernanza global. Valora el papel de la UNESCAP en la traducción de los compromisos globales en acciones y cooperación regional concretas, el intercambio de buenas prácticas, el apoyo a la formulación de políticas basadas en evidencia y la respuesta a desafíos emergentes, añadió.
Señaló que la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere una acción regional coordinada. Vietnam confía en la solidaridad de los países de Asia-Pacífico para construir una sociedad más resiliente, inclusiva y próspera en la que nadie quede atrás, concluyó./.