Vietnam impulsa prioridades centradas en personas para Asia-Pacífico en UNESCAP

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Bangkok (VNA) – El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, propuso tres prioridades estratégicas centradas en las personas, destinadas a construir una sociedad inclusiva para todas las edades en la región, durante un debate celebrado hoy en el marco del 82.º período de sesiones de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP) en Bangkok.

El debate giró en torno al tema “No dejar a nadie atrás: avanzar hacia una sociedad para todas las edades en Asia y el Pacífico”.

Viet Hung, quien también se desempeña como representante permanente de Vietnam ante la ESCAP, señaló que Asia-Pacífico está experimentando una de las transiciones demográficas más rápidas de la historia. El rápido envejecimiento de la población está transformando los mercados laborales y ejerciendo una presión creciente sobre los sistemas de seguridad social y de salud. En respuesta, Vietnam está implementando estrategias nacionales sobre población y desarrollo, construyendo una “economía plateada”, promoviendo el desarrollo humano en la era digital, formando una fuerza laboral de calidad, al tiempo que refuerza el sistema de bienestar social y avanza hacia la cobertura sanitaria universal.

Subrayó el firme apoyo de Vietnam al papel de liderazgo de la UNESCAP en tres áreas estratégicas.

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En primer lugar, la comisión debe fortalecer el asesoramiento en políticas y promover la cooperación regional para ayudar a los países a adaptarse de manera proactiva al envejecimiento poblacional, incluyendo el intercambio de modelos de sistemas integrales de seguridad social multinivel y el aprovechamiento de la economía plateada como un verdadero motor de crecimiento e inclusión, dijo.

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En segundo lugar, enfatizó, las políticas socioeconómicas deben diseñarse y aplicarse de manera coordinada, con la UNESCAP promoviendo marcos integrados de políticas macroeconómicas y sociales que vinculen el crecimiento económico con la equidad, la creación de empleos dignos y el desarrollo humano para todas las edades.

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En tercer lugar, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben situarse en el centro de las estrategias de desarrollo regional, manteniendo a las personas como eje principal, señaló.

Este enfoque garantizaría una transformación digital inclusiva entre los distintos grupos de edad, reduciría la brecha digital y orientaría las inversiones tecnológicas hacia los servicios públicos, la atención sanitaria y el aprendizaje a lo largo de la vida, afirmó.

Vietnam mantiene su firme compromiso con el multilateralismo y el papel central de las Naciones Unidas en la gobernanza global. Valora el papel de la UNESCAP en la traducción de los compromisos globales en acciones y cooperación regional concretas, el intercambio de buenas prácticas, el apoyo a la formulación de políticas basadas en evidencia y la respuesta a desafíos emergentes, añadió.

Señaló que la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere una acción regional coordinada. Vietnam confía en la solidaridad de los países de Asia-Pacífico para construir una sociedad más resiliente, inclusiva y próspera en la que nadie quede atrás, concluyó./.

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