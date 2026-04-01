Vietnam gana protagonismo en Consejo de Derechos Humanos

Ginebra (VNA) - El 61 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó recientemente en Ginebra luego de seis semanas de trabajo ininterrumpido, destacando la participación activa y las contribuciones prácticas de Vietnam en medio de los complejos acontecimientos en el mundo.



A lo largo del evento, la delegación vietnamita participó de forma proactiva y responsable en el proceso de consulta sobre 38 resoluciones, y también puso en marcha dos iniciativas destacadas.



Concretamente, el país indochino elaboró y presentó la Declaración Conjunta sobre la Igualdad de Género en la Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el copatrocinio de 67 países. También coorganizó un evento con Corea del Sur, Japón y Tailandia sobre el impacto del fraude en línea en los derechos humanos.



Vietnam presidió además la redacción y presentación de la Declaración Conjunta de la ASEAN en la sesión sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible, de conformidad con las obligaciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.



Asimismo, realizó declaraciones sobres aspectos nacionales en muchas de las sesiones importantes de debate y diálogo del Consejo.



La participación activa y responsable de la delegación vietnamita en este período de sesiones reafirma la política y la postura coherentes del país indochino en la promoción y protección de los derechos humanos.



Al mismo tiempo, esto demuestra la disposición de Vietnam para iniciar su mandato 2026-2028 como miembro del Consejo de Derechos Humanos con una nueva mentalidad, una determinación renovada y la resiliencia forjada a través de los logros de desarrollo y los importantes hitos políticos internos de la nación.



En el contexto de una situación global compleja e impredecible, Vietnam seguirá colaborando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la cooperación; defender el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas; proteger los valores comunes de la humanidad y contribuir de manera sustantiva y responsable a los esfuerzos comunes por la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos para todas las personas.



El período de sesiones, que tuvo lugar del 23 de febrero al 31 de marzo de 2026, enfrentó numerosos desafíos debido a la persistencia de conflictos e inestabilidad en muchas regiones del mundo.



En particular, durante el período, las nuevas tensiones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio llevaron al Consejo de Derechos Humanos a convocar dos sesiones extraordinarias de debate los días 25 y 27 de marzo.



El encuentro logró muchos resultados notables, entre ellos la celebración de una sesión de Alto Nivel a la que asistieron más de 120 altos funcionarios de países; el debate y la consideración de 38 resoluciones; la organización de numerosos debates temáticos sobre importantes cuestiones de derechos humanos y la finalización del procedimiento para la adopción de los resultados del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para 13 Estados./.

VNA