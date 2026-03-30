Mes de Acción por la Infancia 2026 prioriza la seguridad infantil en la era digital

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam ha emitido directrices para organizar el Mes de Acción por la Infancia 2026, con el objetivo de promover los derechos de los niños y reforzar la responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad en su cuidado, educación y protección.



Bajo el lema “Niños felices y seguros que se adentran con confianza en la era digital”, la campaña de este año se centra en mensajes clave como la protección de la infancia en el entorno digital, el desarrollo de habilidades digitales seguras, la prevención de la violencia, el abuso, las lesiones y los ahogamientos, y el fortalecimiento del papel de las familias, las escuelas y la sociedad. La Línea Nacional de Protección Infantil 111 seguirá siendo un importante canal de apoyo.



En cuanto a la implementación, las autoridades centrales y locales deberán elaborar planes específicos y dirigir a las unidades subordinadas para que organicen las actividades de respuesta. Se celebrará una ceremonia de lanzamiento durante la última semana de mayo o el 1 de junio de 2026, junto con campañas de comunicación ampliadas en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales.



Se llevarán a cabo actividades profesionales y comunitarias de forma flexible y práctica, incluyendo diálogos sobre políticas para movilizar recursos para la atención sanitaria infantil, revisiones médicas periódicas, programas de atención dental escolar, apoyo quirúrgico para niños con enfermedades graves, clases de natación y sesiones de capacitación sobre prevención de accidentes y lesiones.



Los esfuerzos también se centrarán en la creación de entornos escolares modernos, seguros y libres de violencia, el fortalecimiento de la atención a la salud mental del alumnado y la mejora de las competencias digitales. Las visitas y actividades de entrega de regalos para niños y niñas desfavorecidos, junto con la movilización de recursos sociales para construir instalaciones adaptadas a la infancia, como escuelas, parques infantiles y bibliotecas, continuarán en todo el país.



Todas las actividades deberán ser prácticas, eficaces y rentables, adaptadas a las condiciones locales e implementadas mediante una estrecha coordinación entre sectores, autoridades y comunidades. Se dará prioridad a las iniciativas que beneficien directamente a los niños y niñas, en particular a aquellos en circunstancias difíciles.



La iniciativa busca fortalecer la atención y el liderazgo de los comités del Partido, las autoridades, los ministerios y las localidades en materia de cuidado, educación y protección infantil, al tiempo que promueve servicios integrales, especialmente la protección y seguridad infantil en línea.



El ministerio destacó la importancia de dotar a los niños y niñas de conocimientos, habilidades y competencias digitales esenciales para que puedan desarrollarse integralmente y convertirse en ciudadanos digitales seguros y responsables. Asimismo, hizo un llamado a una mayor movilización y priorización de los recursos sociales para una mejor realización de los derechos de la infancia.



La Administración de Asuntos Materno-Infantiles ha sido designada como organismo coordinador para asesorar en la planificación, organizar la ceremonia de lanzamiento e implementar una campaña de comunicación a nivel nacional. Los ministerios, sectores y comités populares provinciales son responsables de elaborar los planes de implementación, dirigir y supervisar las actividades, e informar los resultados al Ministerio de Salud para su evaluación general.



Se espera que la campaña genere mejoras tangibles en la concienciación pública y la acción colectiva, contribuyendo a un entorno de vida seguro y saludable que permita a los niños desarrollarse integralmente en la era digital./.

VNA