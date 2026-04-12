Vietnam inicia construcción de su primera línea ferroviaria de alta velocidad

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en la provincia norteña de Quang Ninh la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh, el primer proyecto de este tipo con carácter interregional en el país.



Con una inversión superior a los 5,6 mil millones de dólares, esta infraestructura estratégica busca reducir el tiempo de viaje entre ambas localidades de manera drástica, pasando de las horas actuales a tan solo 23 minutos, lo que representa una aceleración de la conectividad de entre cinco y siete veces respecto a los medios convencionales.



El proyecto, cuya finalización está prevista para finales de 2028, cuenta con la inversión de la sociedad anónima VinSpeed, perteneciente al conglomerado Vingroup.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asiste a la ceremonia de inicio de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi - Quang Ninh (Foto: VNA)



La línea se extiende a lo largo de 120,2 kilómetros y atraviesa cuatro localidades: Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong y Quang Ninh. Diseñada bajo estándares de vía doble y un ancho de vía de 1.435 mm, la ruta estará completamente electrificada y permitirá alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, con una limitación de 120 km/h en el tramo urbano de la capital. El sistema contará con estaciones de transferencia en Gia Binh, Ninh Xa y Yen Tu, situando sus terminales en Co Loa (Hanoi) y Ha Long (Quang Ninh).



La ejecución técnica del proyecto integra la generación más moderna de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización avanzada suministrados por el grupo alemán Siemens Mobility.



Michael Peter, director general global de Siemens Mobility, reafirmó el compromiso de la empresa de proporcionar tecnología de seguridad y eficiencia probada mundialmente, además de colaborar con VinSpeed en la transferencia de conocimientos técnicos, el ensamblaje y el mantenimiento de las unidades. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo establecer un ecosistema ferroviario de vanguardia en Vietnam, fortaleciendo la capacidad industrial local en el sector.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Ninh, Bui Van Khang, calificó la obra como un superproyecto que evidencia la creciente capacidad del sector privado para participar en infraestructuras nacionales clave.



Bui Van Khang aseguró que la provincia coordinará estrechamente con los ministerios y el inversor para garantizar la liberación de terrenos y el cumplimiento de los plazos establecidos.



Según el presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Ninh, esta conexión no solo dinamizará la zona económica clave del norte, sino que también simboliza la determinación del Gobierno de elevar la competitividad nacional y abrir una nueva era de aceleración socioeconómica.



Desde la perspectiva del inversor, el director general de Vingroup, Nguyen Viet Quang, señaló que este es el segundo proyecto ferroviario de gran envergadura iniciado por VinSpeed, tras el comienzo de las obras de la línea Ben Thanh - Can Gio en Ciudad Ho Chi Minh a finales de 2025.



La ejecución simultánea de infraestructuras ferroviarias en el norte y el sur del país no solo demuestra la solvencia operativa de la empresa, sino que también sienta las bases para una industria de apoyo valorada en miles de millones de dólares.



El acto oficial de inicio de obra, encabezado por el primer ministro Le Minh Hung, reafirma la confianza del Estado en que este proyecto impulsará la prosperidad y mejorará significativamente la calidad de vida de la población./.