Máximo dirigente vietnamita visita en China sitio simbólico de la amistad bilateral

Beijing (VNA) - En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y la delegación de alto nivel, realizó esta mañana una visita al sitio histórico del Centro de Formación Central (también conocido como Escuela Yu Cai de Nanning, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi).

La dirección de la Universidad de Guangxi recibió a la delegación y la acompañó en un recorrido por una exposición fotográfica que presenta la historia y el desarrollo de la institución.

Durante la visita, el líder vietnamita expresó su satisfacción por encontrarse en el Centro de Formación Central, un lugar de profundo significado histórico que simboliza la amistad “entre camaradas y hermanos” entre los Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y China.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita en China sitio simbólico de la amistad bilateral (Foto: VNA)

Señaló que, al estar allí, era como si revivieran los años históricos de la década de 1950, cuando Vietnam llevaba a cabo su lucha por la independencia nacional.

El dirigente destacó que, en el difícil período posterior al establecimiento del nuevo régimen, el Partido, el Estado y el pueblo de China brindaron un valioso apoyo que contribuyó a la formación y el cuidado de miles de estudiantes vietnamitas.

Las condiciones de estudio, vida y seguridad proporcionadas en la Escuela Yu Cai reflejaron un espíritu internacionalista puro y una profunda amistad bilateral. Numerosas historias entre maestros y alumnos de esta institución han quedado como un legado significativo en la relación entre ambos países.

To Lam reafirmó que Vietnam siempre valora y recuerda el apoyo de China a su causa revolucionaria en el pasado, así como a la actual construcción y desarrollo nacional. Asimismo, agradeció a las autoridades y al pueblo de Guangxi por la preservación del sitio histórico de la Escuela Yu Cai y de otros lugares vinculados al Presidente Ho Chi Minh, considerados auténticos “lugares rojos” que simbolizan la amistad tradicional entre ambos países.

El dirigente recordó las palabras del Presidente Ho Chi Minh durante su visita a la Escuela Yu Cai en 1957, cuando instó a las generaciones jóvenes a valorar la ayuda internacional, esforzarse en el estudio y la formación, y cultivar la humildad, la diligencia y el sentido de responsabilidad hacia la Patria. El lema “Unidad – Aprendizaje – Progreso – Servicio”, establecido directamente por el Presidente Ho Chi Minh, sigue siendo un valor educativo fundamental y duradero.

To Lam sostuvo su deseo de que la Universidad de Guangxi y otras instituciones educativas de la región continúen actuando como puentes de conocimiento y cultura, ampliando la cooperación con las universidades vietnamitas y contribuyendo a la formación de recursos humanos de alta calidad para ambos países.

Asimismo, manifestó su confianza en que las relaciones de amistad entre Vietnam y China seguirán fortaleciéndose y desarrollándose de manera sostenible, en beneficio de sus pueblos y de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.

A comienzos de la década de 1950, cuando la guerra de resistencia contra el colonialismo francés en Vietnam se acercaba a su fase decisiva, el Presidente Ho Chi Minh solicitó al presidente chino Mao Zedong la creación de una institución de formación de cuadros revolucionarios en Nanning. La propuesta fue aceptada por la parte china, dando lugar a la creación del Centro de Formación Central en 1951, conocido también como Escuela Yu Cai de Nanning por razones de seguridad.

La institución acogió a estudiantes vietnamitas procedentes de distintas regiones, bajo la gestión directa de Vietnam, mientras que China proporcionó apoyo en infraestructura y logística. El primer grupo estuvo integrado por 257 estudiantes, entre ellos 101 cuadros revolucionarios.

En 1954, la escuela se trasladó a una nueva sede (actualmente el campus oeste de la Universidad de Guangxi) y en septiembre de 1957 fue completamente reubicada en Vietnam. Durante su funcionamiento, formó a unos 7.000 cuadros, docentes y estudiantes, muchos de los cuales posteriormente ocuparon importantes cargos en los ámbitos político, diplomático, científico y cultural.

En noviembre de 1963, el Gobierno de Vietnam otorgó condecoraciones a docentes y funcionarios destacados de la Escuela Yu Cai de Nanning, en reconocimiento a su valiosa contribución histórica./.