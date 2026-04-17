Sociedad

Banco Mundial elogia avances de Vietnam en índice de capital humano plus

Vietnam es reconocido por el Banco Mundial por su alto desempeño en capital humano y eficiencia en educación, empleo y crecimiento.

La vicepresidenta de Recursos Humanos del Banco Mundial entrega el premio al embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung. (Foto: VNA)
La vicepresidenta de Recursos Humanos del Banco Mundial entrega el premio al embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung. (Foto: VNA)

Washington (VNA) - El Banco Mundial (BM) celebró una ceremonia para homenajear a los países con logros sobresalientes en el desarrollo del capital humano, según el Índice de Capital Humano Plus (HCI+) 2026, incluido Vietnam.

El evento se llevó a cabo la víspera en Washington, Estados Unidos, en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

HCI+ es una versión ampliada del Índice de Capital Humano desarrollado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es reflejar de forma más completa el nivel de inversión y eficiencia en el uso del capital humano en cada país.

A diferencia de los indicadores tradicionales, HCI+ no solo mide el potencial humano creado a través de la educación y la atención médica, sino que también considera hasta qué punto ese potencial se transforma en resultados económicos tangibles, en particular empleo e ingresos.

En concreto, HCI+ evalúa aspectos clave como la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje, la salud y la longevidad, la participación en el mercado laboral y la utilización de las habilidades en la economía, y el alcance de la pérdida de capital humano cuando las habilidades no se utilizan eficazmente.

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En el acto de entrega. (Fuente: VNA)



Según la evaluación del BM, Vietnam sigue demostrando una alta eficiencia en la inversión y el aprovechamiento del capital humano, especialmente entre países con niveles de ingresos similares. La nación indochina destaca por sus excelentes resultados educativos, las importantes mejoras en el empleo y el uso eficiente del capital humano.

En lo que respecta a los resultados educativos, Vietnam mantiene una alta clasificación en las evaluaciones internacionales de la habilidad estudiantil, lo que demuestra una mejora sostenible y constante en la calidad de la educación básica.

Sobre los mejoramientos significativos en el empleo, el informe HCI+ señaló que Vietnam ha experimentado un aumento sustancial del trabajo remunerado, lo que refleja un cambio positivo del trabajo informal hacia un sector más productivo.

En cuanto al uso eficiente del capital humano, Vietnam se considera uno de los países con una capacidad superior a la media para traducir la inversión en educación y salud en un crecimiento económico sustancial, en comparación con otros Estados del mismo grupo de ingresos.

En comparación con países con niveles de ingresos similares, Vietnam ha logrado una mayor eficiencia en la conversión de habilidades en empleos e ingresos, al tiempo que ha mantenido una calidad educativa estable.

Vietnam se considera además una de las economías con una fuerza laboral competitiva en el Sudeste Asiático, especialmente en el contexto de la transición hacia un modelo de crecimiento basado en habilidades e impulsado por la innovación.

El reconocimiento reafirma los esfuerzos de Vietnam por colocar a las personas en el centro de su estrategia de desarrollo, mejorar la calidad de la educación y la atención sanitaria, fortalecer la conexión entre la formación y el mercado laboral, y promover un crecimiento inclusivo y sostenible.

Además, este reconocimiento motiva a Vietnam a continuar implementando sólidas reformas destinadas a mejorar la calidad de sus recursos humanos en la nueva fase de desarrollo./.

VNA
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Derechos Humanos

Resolución 71

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