Sociedad

Hanoi se sitúa en el puesto 25 entre las ciudades más interesantes del mundo

La revista Time Out sitúa a Hanoi en el puesto 25 de las ciudades más interesantes del mundo en 2026, destacando su mezcla de tradición, modernidad, cultura cafetera y vibrante gastronomía.

Los lugares emblemáticos de la capital atraen a visitantes durante las festividades del Tet (Nuevo Año Lunar). (Foto: VNA)
Los lugares emblemáticos de la capital atraen a visitantes durante las festividades del Tet (Nuevo Año Lunar). (Foto: VNA)
Hanoi, 15 abr (VNA) Hanoi, donde convergen el encanto de lo antiguo y el dinamismo moderno, fue clasificada en el puesto 25 de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026 por la revista británica Time Out, un reconocimiento que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico global.
Según la clasificación publicada por Time Out, Hanoi destaca por su singular fusión entre valores tradicionales y modernidad. Sus barrios antiguos impregnados de historia, las edificaciones de la época colonial francesa y el ritmo vibrante de una metrópolis en constante desarrollo configuran una identidad urbana distintiva.
Uno de los factores clave que cautivan a los visitantes internacionales es su rica cultura cafetera. Desde sencillas cafeterías callejeras hasta espacios creativos de estilo contemporáneo, la ciudad ofrece experiencias diversas que reflejan el estilo de vida y las preferencias locales. A ello se suma una variada gastronomía callejera, con platos emblemáticos como el pho, el bun cha o el banh mi, que refuerzan su atractivo.
Más allá de su patrimonio cultural, Hanoi ha registrado un notable auge de espacios creativos, arte contemporáneo y actividades culturales comunitarias, elementos que aportan una imagen más dinámica y juvenil ante los ojos del turismo internacional.
En paralelo al reconocimiento internacional, el sector turístico de la capital mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. Solo en el primer trimestre de 2026, la ciudad recibió cerca de nueve millones de visitantes, lo que representa un incremento superior al 20 % interanual. Los ingresos turísticos alcanzaron casi los 1,51 mil millones de dólares, reflejo de una sólida recuperación y del potencial sostenible de esta “industria sin humo”.
En particular, la llegada de turistas internacionales se situó en torno a los 2,4 millones, con un aumento cercano al 30 % respecto al mismo período del año anterior, evidenciando el creciente interés del público extranjero en un contexto de reactivación y competencia global entre destinos.
Las experiencias de los visitantes también reflejan impresiones positivas. Joshua Hale, turista alemán, señaló: “Es mi primer día en Hanoi y todo parece salido de una película. Me encantan los farolillos y la arquitectura. Planeo visitar el lago Hoan Kiem (Espada Restituida) para admirar las construcciones de estilo francés; realmente soy un amante de la arquitectura”.
En cuanto a la gastronomía, Hale calificó a Hanoi como una “olla cultural”, donde convergen muchos elementos interesantes, y sin duda volverá en el futuro.
Por su parte, el visitante nacional Ta Huy Duc destacó: “La cocina de Hanoi no solo es singular, sino que tiene una amplia influencia a nivel mundial. Además, cuenta con un sistema diverso de atractivos turísticos que se conecta con numerosos destinos en todo Vietnam”.
Actualmente, la ciudad dispone de más de 3.700 establecimientos de alojamiento con más de 71.000 habitaciones, capaces de atender la creciente demanda. En el primer trimestre del año, la tasa de ocupación superó el 62 %, lo que indica una actividad estable y positiva en el sector.
Además de aumentar el número de visitantes, Hanoi se centra en mejorar la calidad de los servicios y la experiencia turística. Se están impulsando nuevos productos vinculados a aldeas artesanales, zonas rurales y patrimonio cultural, contribuyendo tanto a diversificar la oferta como a preservar los valores tradicionales.
De cara al futuro, la capital apuesta por desarrollar productos turísticos específicos y por intensificar la aplicación de tecnologías digitales en la gestión y promoción. Asimismo, el fortalecimiento de la comunicación internacional y la conexión con mercados estratégicos se consideran medidas clave para elevar su posicionamiento global.
La inclusión en la lista de las 50 ciudades más interesantes del mundo en 2026 no solo representa un reconocimiento internacional a los esfuerzos de Hanoi, sino que también abre nuevas oportunidades para atraer inversiones, impulsar el turismo y proyectar la imagen del país.
Con sus ventajas en cultura, historia y una orientación hacia el desarrollo sostenible, Hanoi avanza firmemente para consolidarse como un destino seguro, acogedor y lleno de identidad, capaz de satisfacer las crecientes y diversas demandas de los viajeros nacionales e internacionales./.
VNA
#Time Out #Hanoi
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