Disminuyen accidentes de tráfico en Vietnam durante el feriado de abril-mayo

Hanoi (VNA) – Un total de 177 accidentes de tráfico se registraron en Vietnam durante el feriado de cuatro días por el Día de la Reunificación y el Día Internacional del Trabajo, del 30 de abril al 3 de mayo, dejando 95 muertos y 114 heridos, según el Departamento de Policía de Tránsito del Ministerio de Seguridad Pública.



Las cifras representaron una disminución interanual de 72 accidentes, 35 fallecidos y 65 heridos en comparación con el mismo período festivo de 2025.



Los accidentes viales continuaron representando la abrumadora mayoría de los incidentes. Se registraron 176 accidentes en carreteras, que causaron 94 muertes y 114 heridos, lo que supone una reducción de 71 casos, 35 fallecidos y 41 lesionados respecto al año anterior.



En las vías férreas se reportó un accidente que dejó una persona fallecida. Aunque el número de incidentes y de heridos se mantuvo sin cambios frente al mismo período del año pasado, el número de decesos aumentó en uno.



No se registraron accidentes en vías fluviales, lo que representa una reducción de un caso, una muerte y tres heridos en comparación con el feriado de 2025.



Durante las patrullas e inspecciones a nivel nacional, la policía de tránsito detectó 53.833 infracciones en carreteras. Las autoridades incautaron temporalmente 277 automóviles, 13.033 motocicletas y 1.048 otros vehículos. También retiraron 1.479 licencias de conducir y descontaron puntos en 7.951 casos.



Las infracciones relacionadas con el alcohol se mantuvieron entre las más comunes, con 11.411 casos registrados. El exceso de velocidad encabezó la lista con 13.390 casos.



La policía también gestionó 395 casos de uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos al conducir, 184 vehículos con sobrecarga, 48 vehículos sobredimensionados, 391 casos de transporte de pasajeros por encima del límite permitido, 24 casos de recogida y descenso de pasajeros en lugares no autorizados y 21 infracciones relacionadas con drogas.



En las autopistas, los equipos de patrulla del Departamento de Policía de Tránsito inspeccionaron y detectaron 1.649 infracciones. Los agentes levantaron 275 actas, retiraron tres licencias de conducir, descontaron puntos en 120 casos, incautaron temporalmente tres vehículos y enviaron 1.400 notificaciones de infracción.



La policía de tránsito también procesó 799 infracciones en vías navegables interiores, incautando temporalmente tres embarcaciones, y gestionó 366 infracciones en rutas ferroviarias, con tres vehículos retenidos temporalmente en todo el país./.

VNA