Vietnam prioriza la protección de la infancia en el entorno digital

Hanoi (VNA) - La Asociación para la Protección de los Derechos del Niño de Vietnam (VACR) celebró hoy en Hanoi un congreso extraordinario para el mandato 2023-2028, con el fin de ajustar sus estrategias de acción ante los desafíos emergentes de la era digital.



Con la participación de más de 200 delegados, el evento se centró en reformar los métodos de apoyo a los menores frente a las amenazas de la transformación tecnológica, los riesgos en el ciberespacio y los problemas de salud mental.



Durante la sesión, la asociación reafirmó su compromiso de fortalecer la red de protección infantil y anunció el nombramiento de la señora Ngo Phuong Ly, cónyuge del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, como presidenta honoraria de la organización.



El viceministro de Salud Nguyen Tri Thuc destacó que, aunque el sistema legal y los programas de atención sanitaria para madres e hijos han mejorado significativamente, la protección infantil aún enfrenta retos críticos como la violencia, el abuso y las presiones psicológicas.



Ante esta realidad, Tri Thuc instó a la VACR a potenciar su papel en la crítica y construcción de políticas, además de colaborar estrechamente con los ministerios para mejorar las habilidades prácticas sobre los derechos del niño en los niveles locales.



Se hizo especial énfasis en la necesidad de investigar y proponer soluciones contra el tabaquismo, los accidentes por ahogamiento y, fundamentalmente, la inseguridad en el entorno virtual.



Por su parte, la presidenta de la VACR, Nguyen Thi Thanh Hoa, subrayó que el congreso busca una renovación operativa más proactiva y adaptable a la Ley del Niño.



Entre los objetivos fijados hasta el cierre del mandato, destaca un incremento del 20% en la tasa de padres y cuidadores con acceso a métodos de educación no violentos y la implementación intensiva de programas de protección y apoyo a menores en el entorno digital para el período 2026-2030. La digitalización no solo será un eje de comunicación para la asociación, sino también una herramienta clave para la recepción de denuncias y la conexión de las redes de protección a nivel provincial.



Los informes presentados durante el congreso revelaron que, en la primera mitad del mandato, la VACR participó activamente en la elaboración de la Ley de Justicia Juvenil y en normativas sobre seguridad vial y prevención del tabaquismo electrónico.



Asimismo, la asociación y sus delegaciones de abogados brindaron asesoramiento y apoyo en casi 140 casos de violencia y abuso infantil. En términos de impacto social, programas como “Tet cálido para niños”, “Iluminando sueños” y el concurso “Escuela feliz” han fomentado la participación infantil y elevado la conciencia pública sobre sus derechos fundamentales.



Desde el inicio del presente mandato, el sistema de la VACR ha movilizado más de 250 mil millones de dongs (cerca de 9,5 millones de dólares) en efectivo y recursos, logrando asistir a unos 235 mil niños en todo el país.



La asociación planea seguir expandiendo sus funciones de supervisión y protección de derechos en más localidades, asegurando que la transformación digital actúe como un catalizador para un entorno más seguro y saludable, donde los menores puedan desarrollarse plenamente sin temor a las amenazas de Internet./.

VNA