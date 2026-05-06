Vietnam y Austria impulsan cooperación en ciberseguridad en la era digital

Viena (VNA) - El Foro de Ciberseguridad Austria-Vietnam, celebrado el 5 de mayo en la capital austriaca, marcó un hito en la relación bilateral al reunir a legisladores, empresas y expertos tecnológicos para fortalecer el diálogo político y buscar oportunidades concretas de inversión.



Organizado por la Embajada de Vietnam en Austria, la Cámara Federal de Economía de Austria, el Instituto de Tecnología de Austria y el Grupo FPT, el evento se centró en consolidar las capacidades institucionales y tecnológicas frente a un panorama de amenazas digitales cada vez más complejo.



La urgencia del foro se fundamenta en la gravedad de los ataques cibernéticos en Vietnam, país que registró más de 13 mil incidentes en 2024 con pérdidas superiores a los 800 millones de dólares.



Según Ha Van Bac, subdirector general del Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, los ataques de ransomware se intensificaron en 2025, afectando a más de 3 mil empresas, desde grandes corporaciones hasta proveedores de servicios y cadenas de suministro.



Con más de 85,6 millones de usuarios de internet a inicios de 2026, lo que representa el 84,2% de su población, Vietnam se sitúa como la duodécima nación con mayor conectividad global, un factor que impulsa su economía digital pero que exige garantías de seguridad extremas.



Participantes en el foro. (Foto: VNA)



El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, enfatizó que el país indochino atraviesa una fase de desarrollo sostenible basada en la ciencia y la tecnología, donde la transformación digital es el principal motor de crecimiento.



El diplomático afirmó que la tecnología solo es sostenible cuando se asienta sobre la base de la confianza, la cual comienza con la seguridad. En este sentido, destacó la experiencia de Austria, liderada por el Instituto de Tecnología de Austria (AIT) en redes de competencia de la Unión Europea y su colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en ciberseguridad nuclear, como un complemento ideal para la dinámica economía digital vietnamita.



Por su parte, el embajador de Austria en Vietnam, Philipp Agathonos, reafirmó que la ciberseguridad es una prioridad máxima, esencial para la estabilidad social y el crecimiento económico.



Asimismo, Dieter Hempel, jefe de la Agencia Austriaca de Desarrollo Económico (AED), informó sobre la firma de un memorando de entendimiento con la Asociación Nacional de Ciberseguridad de Vietnam (NCSA). Este acuerdo establece las bases para programas de formación, intercambios técnicos y proyectos conjuntos destinados a transferir las mejores prácticas austriacas y generar resultados prácticos en la protección de infraestructuras críticas.



En el plano internacional, Vietnam consolida su papel proactivo al albergar la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en Hanoi. El país también ha intensificado su coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el OIEA para elevar su capacidad de respuesta ante amenazas no tradicionales.



Los participantes en el foro coincidieron en que este encuentro permite transitar del diálogo a la acción coordinada, garantizando que el entorno digital sea un espacio seguro para la innovación y la prosperidad de ambas sociedades./.