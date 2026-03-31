Vietnam fortalece la defensa nacional en ciberseguridad

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Decisión No. 515/QD-TTg, fechada el 30 de marzo de 2026, que aprueba el proyecto “Fortalecer la capacidad operativa de la fuerza de protección de la ciberseguridad nacional”.



El objetivo de la iniciativa es reforzar la capacidad integral del país y construir una fuerza de ciberseguridad élite y moderna, capaz de prevenir de manera proactiva y responder eficazmente a los riesgos y desafíos en el ciberespacio. La meta es salvaguardar la seguridad nacional, el orden social y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos.



Para 2030, Vietnam aspira a situarse entre los 15 países líderes del mundo según el Índice Global de Ciberseguridad (ITU-GCI), así como a establecer un Centro Regional de Formación en prevención y lucha contra el cibercrimen. El país se propone contar con al menos 10.000 expertos especializados, de los cuales alrededor del 20% alcanzarán estándares internacionales.



El proyecto contempla que cerca del 90% de los usuarios de Internet tengan acceso a actividades de sensibilización, capacitación en habilidades y herramientas de ciberseguridad. Además, se orienta a la investigación, desarrollo y dominio progresivo de tecnologías estratégicas, así como a la construcción de un ecosistema nacional de productos y servicios de ciberseguridad. Para ello, el Estado seleccionará al menos dos organizaciones o empresas líderes por cada tipo de producto o servicio clave, concentrando recursos en su desarrollo.



Asimismo, se establece que el 70% de los ministerios, sectores, localidades y sistemas críticos de información utilicen productos tecnológicos “Make in Vietnam”. El 100% de los productos y servicios de ciberseguridad deberán ser verificados y evaluados antes de su implementación, priorizando su uso en infraestructuras y sistemas de información críticos.



Con la vista puesta en 2045, Vietnam pretende situarse entre los países líderes de Asia-Pacífico en ciberseguridad, con capacidades sólidas de defensa y lucha contra el cibercrimen, garantizando la soberanía digital. La industria de ciberseguridad se proyecta como un sector económico-técnico clave, con al menos tres empresas vietnamitas entre las 50 principales del mundo en provisión de soluciones.



Para lograr estos objetivos, el proyecto propone listas de tecnologías, productos y servicios prioritarios, mecanismos de contratación pública para su desarrollo y la priorización de pruebas piloto de soluciones nacionales. Paralelamente, se implementarán programas para promover el mercado de productos y servicios domésticos, concursos y premios para reconocer la calidad de los productos, así como políticas de apoyo a startups y pymes mediante incentivos, formación y asesoría.



El proyecto destaca también la importancia de fortalecer la cooperación internacional, intercambiar información, recibir asistencia técnica, formar recursos humanos y participar en mecanismos multilaterales que eleven la posición de Vietnam en ciberseguridad.



Vietnam seguirá participando activamente en foros globales como las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), promoviendo normas de conducta en el ciberespacio y movilizando recursos internacionales para la investigación, innovación y transferencia tecnológica en el sector./.

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