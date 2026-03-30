Vietnam impulsa transparencia en pagos con nueva norma sobre cuentas bancarias

Hanoi (VNA)- A partir del 1 de abril de 2026, todos los nombres de las cuentas de pago deberán coincidir con la información registrada en la tarjeta de Identidad, con el fin de reforzar la seguridad y la protección en todas las transacciones, anunció el Banco Estatal de Vietnam (BEV)



Según lo estipulado en la Circular No. 30/2025/TT-NHNN del BEV, que modifica y complementa varios artículos de la Circular No. 15/2024/TT-NHNN sobre la provisión de servicios de pago sin efectivo, las organizaciones proveedoras de servicios de pago tienen la responsabilidad de verificar las órdenes de pago, garantizando su legalidad y validez, incluyendo la correcta identificación del número de cuenta y del titular conforme al acuerdo de apertura y uso de la cuenta del cliente, así como su completa visualización en los comprobantes de pago.



Esta normativa implica que los bancos deberán poner fin al servicio que permite a los clientes asignar apodos a sus cuentas (también conocidos como iNick).



El nickname o iNick es un nombre elegido por el cliente, adicional al número de cuenta oficial (cuenta principal) proporcionado por el banco. Este servicio facilita la personalización de la cuenta, haciéndola más fácil de recordar y más breve. Sin embargo, también ha generado inconvenientes, como errores en las transferencias de dinero a cuentas equivocadas.



Los bancos aseguran que la eliminación del servicio de iNick no afectará el saldo ni los derechos de uso de las cuentas de los clientes. El dinero en las cuentas permanecerá intacto, y el número de cuenta principal junto con los servicios asociados no cambiarán.



En lugar de utilizar apodos, los clientes deberán emplear el número de cuenta principal (registrado en el banco) para realizar y recibir transferencias. No obstante, será necesario actualizar la información de recepción de pagos en diversas plataformas para evitar interrupciones en las transacciones.



Se espera que la exigencia de unificar el nombre de la cuenta con los documentos de identificación contribuya a reducir errores y a aumentar la transparencia en el sistema de pagos.



El endurecimiento de las regulaciones sobre los nombres de cuentas se considera un paso necesario en el contexto del creciente desarrollo de los pagos sin efectivo, contribuyendo a mejorar la fiabilidad y la seguridad para los usuarios de servicios bancarios./.

VNA