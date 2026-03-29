Vietnam y Estados Unidos fortalecen cooperación en finanzas y tecnología

Washington (VNA) - Un coloquio sobre Finanzas y Tecnología entre Vietnam y Estados Unidos se celebró recientemente en la ciudad de San Francisco, con la participación de numerosas empresas especializadas en áreas como finanzas digitales, tecnología blockchain, inteligencia artificial (IA), criptomonedas, desarrollo del ecosistema de startups, biotecnología e infraestructura de datos.

El evento se organizó en el marco de la visita de trabajo a Estados Unidos, del 21 al 30 del presente mes, del viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh.

Durante su intervención, el subjefe de Gobierno vietnamita compartió las directrices estratégicas del país en esta nueva etapa de desarrollo, entre ellas la construcción de un Centro Financiero Internacional (CFI) moderno, transparente y estrechamente conectado con el sistema financiero global.



Según explicó, el CFI se basa en el modelo “Un Centro - Dos Destinos”, que configura un ecosistema financiero integral: Ciudad Ho Chi Minh aprovechará sus fortalezas como mercado tradicional de capitales, mientras que Da Nang se orientará hacia el desarrollo de la tecnología financiera, los activos digitales y la innovación.



El viceprimer ministro reiteró que el CFI en Vietnam ofrecerá un entorno favorable para la inversión y los negocios, con políticas preferenciales excepcionales, avances institucionales, mayor transparencia y garantías para los derechos e intereses legítimos de los inversores extranjeros.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh. y el senador Mark Meek. (Fuente: VNA)





En el encuentro, los participantes coincidieron en que Vietnam se encuentra en una fase crucial de transición, pasando del potencial a la realidad, en un período de crecimiento que podría compararse con etapas clave del desarrollo experimentadas por países como China y Corea del Sur.



Señalaron que las profundas reformas en la estructura organizativa, el perfeccionamiento institucional y el impulso a la innovación representan señales muy positivas para los inversores internacionales, especialmente en los sectores financiero y tecnológico.



Los expertos también destacaron que una de las mayores ventajas de Vietnam radica en su mano de obra altamente cualificada, con sólidas capacidades técnicas, pensamiento innovador y un marcado espíritu emprendedor.



Durante el coloquio se plantearon además orientaciones concretas de cooperación en ámbitos como el desarrollo de la tecnología financiera, blockchain y activos digitales, incluida la creación de un marco jurídico innovador que contemple el reconocimiento de las llamadas “Entidades Económicas de IA” (agentes de inteligencia artificial).



Los participantes subrayaron igualmente la importancia de desarrollar un ecosistema de innovación y atraer talento internacional de alta calidad, con el objetivo de combinar capital y nuevas ideas tecnológicas, una tendencia que se ha consolidado en diversos países del mundo.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh. y la secretaria del Tesoro del estado de California, Fiona Ma. (Fuente: VNA)





Con anterioridad, Nguyen Hoa Binh sostuvo un encuentro de trabajo con una delegación del estado de Oregón, encabezada por el senador Mark Meek.



El dirigente vietnamita explicó que el objetivo de su visita es fortalecer las relaciones bilaterales, implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados entre ambas partes y promover la participación de grupos financieros y empresas estadounidenses en el recién establecido CFI de Vietnam.



Por su parte, representantes de Oregón consideraron que Vietnam es un socio natural y complementario, especialmente en ámbitos como la alta tecnología, la energía limpia, la agricultura y la logística.



También destacaron que la cooperación entre Oregón y Vietnam se ha consolidado durante muchos años mediante intercambios regulares de delegaciones a distintos niveles, así como gracias al papel activo de la comunidad vietnamita en ese estado, que ha contribuido al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



Ante la creciente demanda de Vietnam en tecnología e infraestructura digital -sectores en los que Oregón cuenta con importantes fortalezas-, la delegación estadounidense presentó varias propuestas para ampliar la cooperación futura, particularmente en alta tecnología, semiconductores y formación de ingenieros.



Asimismo, manifestaron su disposición a colaborar con Vietnam en el objetivo de formar a 50 mil ingenieros tecnológicos para 2030.



En el marco de su agenda de trabajo, Nguyen Hoa Binh también sostuvo encuentros con la secretaria del Tesoro del estado de California, Fiona Ma; la presidenta de la compañía OKX, Hong Fang; y el fundador y director ejecutivo de la empresa Blue Evolution, Beau Perry. Además, visitó el Consulado General de Vietnam en San Francisco. /.