Economía

Ciudad Ho Chi Minh refuerza medidas decisivas para levantar la “tarjeta amarilla” por pesca ilegal

Autoridades de Ciudad Ho Chi Minh intensifican acciones contra la pesca ilegal (IUU) con monitoreo digital, trazabilidad y cooperación regional

Un representante de la Guardia Costera interviene en la reunión. Foto: VNA
Un representante de la Guardia Costera interviene en la reunión. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Aunque se han logrado avances significativos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), persisten deficiencias que requieren acciones más firmes y coordinadas para cumplir plenamente con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), especialmente tras su quinta inspección, afirmó Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh.

En una reunión con el Departamento Municipal de Agricultura y Medio Ambiente y otras entidades competentes el 29 de abril, Bui Minh Thanh instó a aplicar de forma estricta las directrices del Gobierno y del ministerio del sector, asignando al departamento un papel central en la pronta finalización de políticas para una pesca sostenible. Entre las medidas prioritarias figuran el apoyo a la transición hacia medios de vida sostenibles, la eliminación progresiva de embarcaciones inactivas, el impulso a la instalación de sistemas de monitoreo de embarcaciones (VMS) y la aceleración, durante el segundo trimestre de 2026, de la implementación de la documentación y trazabilidad electrónica de capturas (eCDT) y de los cuadernos de bitácora electrónicos.

Asimismo, pidió realizar una revisión exhaustiva de las embarcaciones dadas de baja en los registros pero que aún siguen operando, al tiempo que se rehabilitan las que cumplen los requisitos y se refuerzan los controles para impedir que embarcaciones no autorizadas salgan a faenar.

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Las fuerzas de seguridad marítima de Ciudad Ho Chi Minh presentan la bandera nacional para los pescadores en alta mar. Foto: VNA

La ciudad acelerará la implementación del sistema eCDT, evaluará la viabilidad de construir un puerto pesquero en Can Gio y propondrá dotar de cuentas a los puestos de guardia fronteriza para reforzar la supervisión del movimiento de embarcaciones.

También se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación interprovincial, especialmente con Lam Dong, Da Nang, Quang Tri y Ninh Binh, a fin de mejorar el control y aplicar sanciones más estrictas, en particular en los casos relacionados con los VMS.

Según Pham Thi Na, subdirectora del Departamento Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, a finales de abril de 2026 la ciudad contaba con 4.445 embarcaciones pesqueras, todas registradas e integradas en el sistema nacional Vnfishbase.

No obstante, 398 embarcaciones aún no cuentan con autorización para operar y permanecen bajo vigilancia estricta para evitar salidas ilegales. Un sistema de monitoreo permanente, combinado con el eCDT en puertos pesqueros y puestos fronterizos, ha garantizado que ninguna embarcación local haya infringido normas en aguas extranjeras desde comienzos de 2026.

Desde el 1 de enero de 2024, la ciudad ha emitido cientos de certificaciones para decenas de miles de toneladas de productos del mar, al tiempo que ha acelerado la implementación de los cuadernos de bitácora electrónicos, cuya plena adopción está prevista para 2027.

Sin embargo, persisten desafíos como la situación de embarcaciones con propiedad poco clara tras su baja, la falta de puertos pesqueros en Can Gio, Thanh An y Thoi Dong, y casos pendientes relacionados con la desconexión de sistemas VMS, muchos de ellos vinculados a embarcaciones que operan fuera de la localidad. En respuesta, las autoridades están intensificando las campañas de sensibilización sobre pesca sostenible, promoviendo la transición hacia medios de vida alternativos y subvencionando tanto la instalación de sistemas VMS como los costos de los cuadernos de bitácora electrónicos. La ciudad también seguirá perfeccionando los sistemas de trazabilidad digital, revisará el registro de embarcaciones y estudiará la construcción de nuevos puertos pesqueros.

Los participantes también abogaron por una comunicación más específica, el uso continuo de tecnologías modernas de monitoreo, la detección temprana de infracciones y una coordinación más estrecha entre fuerzas terrestres y marítimas para mejorar la eficacia en la aplicación de la ley./.

VNA
#pesca ilegal #IUU #Ciudad Ho Chi Minh #Comisión Europea
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