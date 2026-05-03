Economía

Comercio de Vietnam alcanza 94,32 mil millones USD en abril de 2026

El comercio de Vietnam creció un 26,7% interanual en abril de 2026, alcanzando 94.320 millones USD, aunque el país mantiene un déficit comercial de 7.110 millones USD.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas informó hoy que el comercio de Vietnam alcanzó los 94,32 mil millones de USD en abril de 2026, lo que representa un aumento del 0,8% respecto al mes anterior y del 26,7% en comparación con el mismo período de 2025.

En los primeros cuatro meses, el volumen de exportaciones e importaciones sumó los 344,17 mil millones de USD, un aumento del 24,2% interanual; de los cuales las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones, un 28,7%. La balanza comercial registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.

Las exportaciones en abril se situaron en 45,52 mil millones de USD, una disminución del 2% respecto al mes anterior. El sector económico nacional alcanzó los 8,88 mil millones de USD, una caída del 1,2%, mientras que el sector de inversión extranjera directa llegó a 36,64 mil millones de USD, una reducción del 2,1%.

En el período de cuatro meses, las exportaciones superaron los 168,53 mil millones de USD, un aumento del 19,7%. Se registraron 24 productos con exportaciones superiores a mil millones de USD, que representan el 89,1% del total, de los cuales 7 productos superaron los cinco mil millones de USD.

En cuanto a la estructura de las exportaciones, los productos industriales procesados representaron el 89,9%; los productos agroforestales, el 7,5%; los productos acuáticos, el 2,1%; y los combustibles y minerales, el 0,5%.

En materia de importaciones, en abril alcanzaron los 48,8 mil millones de dólares, un aumento del 3,6% respecto al mes anterior.

En el acumulado de cuatro meses, las importaciones sumaron 175,64 mil millones de dólares, un aumento del 28,7% interanual.

En cuanto a la estructura de importaciones, los bienes de producción representaron el 94,2%, de los cuales maquinaria, equipos y repuestos ocuparon el 54,8%, y materias primas, el 39,4%; los bienes de consumo representaron, el 5,8%.

China fue el mayor proveedor de Vietnam con 69 mil millones de USD. Vietnam registró un superávit comercial con Estados Unidos de 46,9 mil millones de USD (un aumento del 24,4%), con la Unión Europea (14,2 mil millones de USD y un aumento del 6,7%) y con Japón (0,5 mil millones de dólares y una disminución del 28%).

Por el contrario, el déficit comercial con China fue de 46,4 mil millones de USD, un aumento del 33,4%, con Corea del Sur (15 mil millones de USD, un incremento del 57,8%), y con la ASEAN (7,6 mil millones de USD)./.

VNA
#comercio exterior #exportaciones #importaciones #balanza comercial
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Nguyen Thi Trang, jefa de la Oficina comercial de Vietnam en México, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y México impulsan comercio e inversión bilateral

Un programa de presentación sobre la economía vietnamita y las oportunidades de comercio e inversión entre Vietnam y México se llevó a cabo recientemente en esta capital, con la participación de numerosos representantes de los dos países.

Viettel ha sido clasificada por Brand Finance como la marca más fuerte entre las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial. (Fuente: Viettel)

Empresas vietnamitas trabajan para mejorar su valor de marca

En los últimos años, la posición de la marca nacional de Vietnam se ha fortalecido continuamente, y el número de productos que alcanzan el estatus de artículo distintivo del país ha aumentado constantemente a través de cada proceso de selección.