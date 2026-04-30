Crecimiento de dos dígitos: Una mirada desde costos operativos y oportunidades empresariales

Hanoi (VNA)- Los objetivos de alto crecimiento de las provincias vietnamitas solo podrán alcanzarse cuando los compromisos de apoyo al sector empresarial se transformen en proyectos, obras y resultados concretos.

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En un diálogo reciente entre las autoridades de la provincia costera central de Khanh Hoa y las compañías, Le Huyen, vicepresidente del Comité Popular local, se comprometió a "no dejar solas a las empresas". Según el funcionario, la provincia acortará los procedimientos, transparentará los trámites, aprovechará los mecanismos de descentralización e impulsará la digitalización del 100% de los expedientes para que las firmas puedan consultar el estado del procesamiento en línea.

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Sin embargo, las empresas siguen planteando problemas específicos. Dinh Thi Hong Lien, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Khanh Hoa, señaló que existen proyectos que tardan de 1 a 5 años solo para completar la documentación y obtener opiniones, lo que genera una gran carga financiera para el sector privado.

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Por otro lado, Pham Nguyen Hoai An, director de la firma Yen Sao Khang, expresó su preocupación sobre la capacidad de las pequeñas y medianas empresas locales para participar en grandes proyectos, como el desarrollo de Cam Lam como urbe aeroportuaria o la construcción de Van Phong como centro logístico, industrial-energético y puerto de transbordo internacional.

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En realidad, los compromisos de apoyo de las autoridades locales están vinculados directamente al objetivo de crecimiento del 10-11% de Khanh Hoa para el año 2026. Esta es una de las primeras localidades en promulgar una resolución sobre el crecimiento de dos dígitos para el período 2025-2030, estableciendo además la meta de convertirse en una ciudad subordinada al gobierno central para el año 2028.

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Los líderes provinciales reconocen que la reforma de trámites, la eliminación de cuellos de botella institucionales y la reducción de costos para las empresas ya no son meras soluciones de apoyo, sino que se han convertido en condiciones esenciales para el crecimiento.

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A juzgar por los resultados del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del primer trimestre de 2026, las provincias con alto rendimiento muestran una correlación directa entre el potencial, las ventajas y su transformación en proyectos y productos. En particular, Ha Tinh alcanzó un incremento del 12,42% gracias a la planta termoeléctrica Vung Ang 2, la fábrica de automóviles de VinFast y la central de baterías de VinES. Mientras tanto, Ninh Binh registró contribuciones de nuevas fábricas como Great Market Global Vietnam, Seasunsport Nam Dinh y Jinyoung G&T Vietnam.

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En contraparte, muchas localidades con bajo crecimiento atribuyen las causas a la dependencia de la maquila para exportación, la ruptura de las cadenas de suministro, el aumento de los costos de transporte, la volatilidad de los precios de los materiales de construcción y las dificultades en la liberación de terrenos. Sin embargo, estos son retos comunes para los que ya existen mecanismos de apoyo, como el Comité Directivo para la resolución de proyectos estancados junto con su Sistema 751.

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En el primer trimestre de 2026, el PIBR de Khanh Hoa aumentó un 8,37%, cifra inferior al objetivo de dos dígitos propuesto por la provincia. Esto demuestra que, para lograr un crecimiento sostenible, los compromisos con las empresas deben ejecutarse de manera rápida, sustantiva y acompañados de una responsabilidad clara por parte del gobierno local./.