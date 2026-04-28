Economía

Provincia de Lam Dong pone en marcha obra clave del aeropuerto de Phan Thiet

Vietnam inicia la construcción civil del aeropuerto de Phan Thiet en Lam Dong, un proyecto estratégico con inversión privada que potenciará el turismo, la logística y la conectividad regional.

Ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del aeropuerto de Phan Thiet - Componente de Aviación Civil. Foto: VNA.
Ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del aeropuerto de Phan Thiet - Componente de Aviación Civil. Foto: VNA.

Lam Dong, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong, en coordinación con Sun Group, dio inicio a la construcción del componente civil del proyecto del aeropuerto de Phan Thiet, un hito clave en la modernización de las infraestructuras de transporte y el fortalecimiento de la competitividad local.

El componente civil del aeródromo se desarrolla conforme a los estándares 4E, con una capacidad proyectada de dos millones de pasajeros anuales para 2030 y una inversión total cercana a 150 millones de dólares. El proyecto abarca una superficie de 74,6 hectáreas.

Según Dang Minh Truong, presidente de la Junta Directiva de Sun Group, la infraestructura permitirá la operación de aeronaves modernas y la atención de millones de pasajeros cada año. El proyecto forma parte de una visión orientada a desarrollar un ecosistema integrado que combine turismo, recreación y aviación en la provincia, contribuyendo a la creación de nuevos polos de crecimiento, especialmente en los sectores de servicios y logística.

Por su parte, el presidente del Comité Popular provincial, Ho Van Muoi, destacó el carácter estratégico de la obra, que actuará como un puente de conexión entre Lam Dong y los principales centros económicos nacionales e internacionales, impulsando el crecimiento del centro meridional y de la región económica clave del sur.

Durante la ceremonia, el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, subrayó el carácter innovador del proyecto, al tratarse del primer aeropuerto civil en Vietnam financiado con capital privado y basado en una infraestructura de doble uso. La pista y las calles de rodaje han sido construidas por el ejército, al servicio tanto de la defensa nacional como del desarrollo socioeconómico, en línea con la Resolución N.º 68 del Buró Político sobre el desarrollo de la economía privada y la política de combinación entre desarrollo económico y defensa nacional.

El titular instó a las entidades implicadas a cumplir estrictamente las normas técnicas nacionales e internacionales, garantizando la calidad, la seguridad y el cumplimiento de los plazos, así como la operatividad de las fuerzas armadas en el marco de la explotación dual.

Asimismo, pidió a las autoridades provinciales planificar el desarrollo urbano, inmobiliario, logístico y de servicios en torno al aeropuerto, con el fin de maximizar su potencial en favor del desarrollo socioeconómico local./.

VNA
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Resolución 68

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