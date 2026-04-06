Inversión social total en Vietnam crece casi un 11% en el primer trimestre

Hanoi (VNA) – La inversión social total de Vietnam experimentó un notable aumento en el primer trimestre de 2026, lo que refleja una mayor confianza de los inversores y una recuperación sostenida del clima empresarial, según datos de la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.



El capital de inversión total ejecutado alcanzó los 28,26 mil millones de dólares entre enero y marzo, lo que representa un crecimiento interanual del 10,7%, superando el aumento del 9,4% registrado en el mismo periodo de 2025.



Este crecimiento fue generalizado en los tres sectores económicos. El sector no estatal fue el principal motor, con una inversión de 15,27 mil millones de dólares, lo que equivale al 54,1% del total y un aumento del 9,8% en comparación con el año pasado.



El sector estatal registró 7,86 mil millones de dólares, el 27,8% del total, con un crecimiento del 11,6%, mientras que el sector de inversión extranjera alcanzó los 5,125 mil millones de dólares (18,1% del total), con un incremento del 11,8%.



La inversión financiada con fondos del presupuesto estatal se estimó en 5,05 mil millones de dólares, lo que equivale al 14,5% del plan anual, y representó un aumento del 12,1% respecto al mismo período del año pasado. De este total, el capital gestionado centralmente ascendió a 707 millones de dólares, cumpliendo el 10% del objetivo anual, mientras que los fondos gestionados localmente alcanzaron los 4,345 mil millones de dólares, o el 15,7%. Cabe resaltar que la inversión presupuestaria a nivel comunal creció un 23,5%, superando ampliamente el crecimiento del 9,2% a nivel provincial.



Las entradas de inversión extranjera directa (IED) también experimentaron un fuerte repunte. Al 31 de marzo, la IED registrada totalizó 15,2 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 42,9% respecto al año anterior. El capital de nueva incorporación alcanzó los 10,23 mil millones de dólares, distribuidos en 904 proyectos, un aumento del 6,4% en número de proyectos y 2,4 veces más en valor.



La manufactura y el procesamiento siguieron siendo los sectores principales, atrayendo 7,07 mil millones de dólares, lo que representa el 69% del capital de nueva incorporación. Le siguieron la producción y distribución de electricidad, gas y agua, con 2,28 mil millones de dólares, el 22,3% del total.



El capital ajustado disminuyó a 2,3 mil millones de dólares, lo que supone una caída del 55,1%, mientras que las inversiones en capital y compras de acciones aumentaron considerablemente, alcanzando los 2,66 mil millones de dólares, es decir, 2,3 veces más que el año pasado. Este aumento fue impulsado principalmente por las actividades de venta mayorista, comercio minorista y reparación de vehículos.



La IED desembolsada alcanzó los 5,41 mil millones de dólares, un 9,1% más que el año pasado, marcando la cifra más alta para un primer trimestre en los últimos cinco años, con la manufactura representando la mayor parte. Por otro lado, la inversión vietnamita en el extranjero ascendió a 619,9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2,6 veces en comparación con el mismo período del año anterior, siendo Laos el principal receptor.



A pesar de este impulso positivo, los expertos advierten que los efectos indirectos de la inversión pública siguen siendo limitados, lo que podría restringir su papel como motor clave del crecimiento en un contexto de recuperación moderada del consumo y las exportaciones./.

VNA