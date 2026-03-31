IED en Ciudad Ho Chi Minh aumenta más del 200% en el primer trimestre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La inversión extranjera directa (IED) en Ciudad Ho Chi Minh alcanzó cerca de 2.900 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2026, lo que supone un aumento de más del 200% respecto al mismo período del año anterior, reflejando el fuerte interés de los inversores pese a la incertidumbre global, según autoridades locales.

El dato fue dado a conocer por Nguyen Hoang Anh, subdirector de la División de Política General del Departamento municipal de Finanzas, durante una reciente rueda de prensa.

La comparación se basa en los flujos combinados de IED registrados en el primer trimestre de 2025 en las antiguas jurisdicciones de Ciudad Ho Chi Minh, Ba Ria-Vung Tau y Binh Duong. En relación con la actual Ciudad Ho Chi Minh, las entradas aumentaron casi un 480%, precisó.

“Las sólidas entradas de inversión extranjera ponen de manifiesto la resiliencia de la ciudad frente a la volatilidad global”, afirmó. Un informe de Cushman & Wakefield, publicado a comienzos de este año, prevé una fuerte expansión del mercado inmobiliario industrial en el sur de Vietnam entre 2026 y 2029, impulsada por el desarrollo de un modelo de “megaciudad industrial verde” que integra estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

En este contexto, se espera que Ciudad Ho Chi Minh desempeñe un papel clave, con una oferta de suelo industrial que podría alcanzar cerca de 2.600 hectáreas, a medida que la región evoluciona desde zonas manufactureras tradicionales hacia ecosistemas industriales y de servicios más integrados, según el informe.

Más allá de la IED, la ciudad registró sólidos indicadores internos durante el primer trimestre.

El número de nuevas empresas creció un 47%, mientras que las ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor superaron los 19.400 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual del 13,7%. Por su parte, los ingresos por turismo alcanzaron aproximadamente los 6.100 millones de dólares estadounidenses, confirmando una fuerte recuperación del sector.

No obstante, las autoridades advirtieron que la economía altamente abierta de la ciudad sigue siendo vulnerable a las perturbaciones externas, en particular a la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que ya comienzan a impactar en el comercio, la logística y la producción.

Se estima que las exportaciones en el primer trimestre superaron los 22.000 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento de apenas el 1,12% interanual, debido al aumento de los costos de transporte y a los mayores tiempos de envío, que han lastrado el comercio, especialmente en el caso de productos perecederos. Las importaciones, en tanto, aumentaron un 4,2%, lo que ha ejercido presión sobre los costos de los insumos en un contexto de posibles interrupciones en la cadena de suministro.

Pese a estos desafíos, Ciudad Ho Chi Minh mantiene su objetivo de lograr un crecimiento del PIB regional superior al 10% este año.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh prevé un crecimiento para el primer trimestre de entre el 7% y más del 10%, en función de la evolución del contexto geopolítico.

Para sostener este impulso, las autoridades están intensificando diversas medidas, como acelerar el desembolso de la inversión pública, garantizar la seguridad energética, simplificar los procedimientos administrativos, ampliar el acceso al crédito y estimular el consumo interno./.