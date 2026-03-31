Cake by VPBank estrena GlobalX en Vietnam para agilizar transferencias internacionales

Hanoi (VNA) - Cake by VPBank lanzó GlobalX en Vietnam, un servicio que permite a los usuarios recibir transferencias internacionales de manera inmediata, segura y con costos significativamente menores, simplificando así los pagos transfronterizos para negocios y particulares.



Desde finales de marzo de 2026, el servicio se ha desplegado a gran escala, permitiendo que los fondos se acrediten en la cuenta el mismo día. Esta solución amplía las opciones de transferencias transfronterizas directamente a través de la banca digital, simplificando un proceso que antes dependía de múltiples intermediarios.



En el contexto del creciente comercio electrónico internacional, los vendedores en línea en Vietnam suelen enfrentar procesos complejos, lentos y costosos para recibir pagos del extranjero. Cake GlobalX surge para resolver estos problemas, permitiendo a los usuarios registrarse rápidamente y vincularse directamente con plataformas internacionales sin intermediarios.



El sistema admite múltiples divisas, como USD, CAD, GBP y EUR, y garantiza acreditación el mismo día con tipos de cambio competitivos. Con tarifas bajas de apenas 1,1 dólares por transacción, gestión 24/7 a través de la aplicación y un proceso completamente en línea, los usuarios pueden optimizar costos, controlar mejor su flujo de caja y mejorar la rotación de capital. Gracias a su conveniencia y eficiencia, el servicio ha sido rápidamente adoptado por la comunidad de negocios digitales, con un número creciente de usuarios.



GlobalX es el resultado de la colaboración entre Cake y Visa, combinando la tecnología de banca digital basada en IA con la red global de pagos, lo que permite transferencias internacionales rápidas, seguras y estables según estándares internacionales.



Este lanzamiento refuerza la posición de Cake como banco digital líder, ofreciendo un ecosistema diversificado de servicios financieros. Según el director general de Cake by VPBank, Nguyen Huu Quang, la implementación de GlobalX representa un paso clave en la expansión de los servicios financieros digitales, con el objetivo de simplificar procesos, mejorar la comodidad y la transparencia, y avanzar hacia una proyección regional./.

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