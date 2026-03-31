Ciudad Ho Chi Minh acelera la instalación de estaciones de carga eléctrica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh emitió un documento en el que solicita a las unidades y empresas pertinentes acelerar la instalación de estaciones de carga y armarios de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas en toda la urbe.



Según el plan, la metrópolis prevé instalar, hasta finales de abril próximo, 60 estaciones de carga y 3.000 armarios de intercambio de baterías, con el objetivo de que para diciembre de 2026 estén en funcionamiento 100 estaciones de carga y 20.000 gabinetes.



El Departamento anunció una lista de 762 ubicaciones y 2.111 armarios destinados al intercambio de baterías, y ha otorgado licencias de uso para 300 sitios y 850 puntos de cambio.



Sin embargo, hasta la fecha, las empresas solo han instalado 411 armarios en 173 ubicaciones, una cifra que aún no cumple con los requisitos establecidos por las autoridades municipales.



Ante esta situación, la entidad instruyó al Centro de Gestión de Tráfico e Infraestructura Técnica y al Centro de Administración y Operación del Transporte Urbano a acelerar la inspección de todo el sistema de infraestructura vial, con el fin de elaborar una lista de ubicaciones adecuadas para su instalación. El informe correspondiente deberá presentarse al Departamento de Construcción antes del 10 de abril.



Asimismo, estas entidades deberán proponer lugares en las aceras donde se puedan colocar los gabinetes de intercambio de baterías, garantizando la seguridad vial y la estética urbana. También serán responsables de inspeccionar, monitorear y supervisar periódicamente la instalación y el funcionamiento de las estaciones de carga y los armarios de intercambio por parte de las empresas durante todo el proceso.



El Departamento de Construcción subrayó además que las empresas deben preparar la documentación completa conforme a las regulaciones y requisitos establecidos, a fin de evitar rechazos reiterados que puedan retrasar el avance del proyecto./.

VNA